230 eserle Emin Barın sergisi Feshane’de

Hattat ve cilt sanatçısı Emin Barın’ın eserlerinden oluşan “Emin Barın: Ne Senden Rüku Ne Benden Kıyam” başlıklı sergi Artİstanbul Feshane’de sanatseverlerle buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen sergide, Zafer Yıldırım aile koleksiyonu ile Barın Han aile arşivinden bir seçkiye yer verildi. Küratörlüğünü Ali Kayaalp’in üstlendiği sergide, sanatçının grafik sanatındaki ustalığını, hattatlık ve cilt restorasyonundaki bilgisini yansıtan yaklaşık 230 eser izleyicilerin beğenisine sunuldu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi 29 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.