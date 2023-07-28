Cuma hutbesi: Muharrem ayının önemi Ehl-i Beyt-i Mustafa

Sayısız lütuf ve faziletlerle dolu olan Muharrem ayı, aynı zamanda Müslümanları hüzne boğan Kerbelâ hadisesinin yaşandığı aydır. Kerbelâ hadisesi, kan ve gözyaşının, üzüntü ve kederin, acı ve ızdırabın sinelerde açtığı derin bir yaradır. Bu elim hadisede, Allah Resûlü (s.a.s)’in

“Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım”[ Tirmizî, Birr, 11.]