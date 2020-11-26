3 bin yıllık mağarayı sokak duvarına çevirdiler

Hamza Tzortzıs: İslam'a davet birebir ilişkiler kurmak demektir

İslam ile müşerref olan İngiliz araştırmacı-yazar Hamza Tzortzıs, “Müslümanlar olarak görevimiz, İslam'ın güzelliğini ve hakikatini paylaşmaktır ve bunun mükafatı çok büyüktür' diyor. İngiltere'de yaşayan ve Batı'da sıklıkla gündeme gelen İslamofobinin 4 ayrı ana sebebi olduğunu söyleyen Tzortzıs, İslam'ın bizim özümüzü, durumumuzu, kimliğimizi değiştirmediğini dile getiriyor. Tzortıs Türkçeye tercüme edilen Hakikatin İzinde adlı kitabında akademik ve popüler ateistler ve agnostiklerin itirazlarına cevap veriyor.