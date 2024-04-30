3. İlahiyat Yıldızları umre ödüllü kitap okuma yarışması: Başvurular devam ediyor

TÜİD (Türkiye İlahiyatlar Derneği) gençleri sosyokültürel anlamda destekleyerek topluma faydalı bireyler olmaları yolunda ihtiyaç duydukları imkânları oluşturuyor. Ayrıca Türkiye'deki gençlerin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bir araya geldikleri İlahiyat Gençlik Buluşmalarıyla gençlerin içindeki cevheri ve yeteneği ortaya çıkarma amacıyla düzenlendiği İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni ile gençlere sonsuz destek sağlıyor.





Yarışma konusu ve kitabı





Nübüvvet, insanlık için bir klavuz ve ışık kaynağıdır. Nübüvvet müessesini doğru anlamak, anlamlandırmak ve inancımızı doğru temellendirmek için Peygamber Efendimizin (s.a.v) nübüvvetine dair inanç esaslarının ele alındığı ‘’Nübüvvet’in Işığında Peygamberimin İzinde’’ isimli eser 3. İlahiyat Yıldızları yarışmasında istifade edilecek. ‘’Nübüvvet’’ temasıyla düzenlenen 3. İlahiyat Yıldızları Yarışması; lise ve yetişkin olmak üzere iki kategoriden oluşuyor.





Umre ödüllü yarışma





Lise kategorisinde ödül telefon, tablet, elektrikli scooter, kulaklık ve akıllı saat olurken, yetişkin kategorisinde ise umre olacak.





Başvuru ise online olarak yapılıyor.









Yarışmanın detayları şöyle;





Yarışmanın türü

Kitap Okuma Yarışması





Yarışma Ödülleri





Lise Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü Telefon

İkincilik Ödülü Apple Tablet

Üçüncülük Ödülü Elektrikli Scooter

Dördüncülük Ödülü Kulaklık

Beşincilik Ödülü Akıllı Saat





Yetişkin Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü Umre

İkincilik Ödülü Umre

Üçüncülük Ödülü Umre

Dördüncülük Ödülü Elektrikli Scooter

Beşincilik Ödülü Apple Tablet





Yarışmada Ayrıca 81 İl Birincisine Kitap Seti Verilecek. (Türkiye Genelinde Dereceye Girenler İl Birincisi Ödülünü Alamazlar)





Yarışma kategorileri

Lise Kategorisi (2007-2010 Doğumlular)

Yetişkin Kategorisi (2006 Ve Üzeri Doğumlular, Öğrenci Olma Şartı Yoktur)





İlahiyat Yıldızları Ödülleri

Nübüvvet, insanlık için bir kılavuz ve ışık kaynağıdır. Nübüvvet müessesini doğru anlamak, anlamlandırmak ve inancımızı doğru temellendirmek için Peygamber Efendimizin nübüvvetine dair inanç esaslarının ele alındığı “Nübüvvet’in Işığında Peygamberimin İzinde Bir Gençlik” isimli eser 3. İlahiyat Yıldızları yarışmasına medar olmuştur. “Nübüvvet” temasıyla düzenlenen 3. İlahiyat Yıldızları Yarışması; lise ve üniversite olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır





Yarışma sınavı

Belirlenen tarih ve koşullarda, çevrim içi ortamda yapılacak, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon üzerinden katılım sağlanabilecektir.





Sınav sistemi

Kayıt olurken girdiğiniz telefon numaranıza SMS ile iletilecek olan linke internet üzerinden giriş yaparak online olarak sınava katılacaksınız. Sınav esnasında internet kesilmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi gibi bağlantı sorunları yaşanması halinde sınav tamamlanmış sayılacak ve sınava tekrar giriş yapılamayacaktır. Bu sebeple giriş yapmadan önce bağlantı iyi kontrol edilmelidir.





Sınav nasıl yapılacak?

Sınav 80 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır. Sınava sadece bir giriş hakkı bulunmaktadır. Sınav sonuna gelindiğinde soruların şıkkı değiştirilemez. Sorular çoktan seçmeli test şeklindedir. Lise ve yetişkin kategorilerini soruları birbirinden farklıdır.





Organizasyon

Kitap Okuma Yarışması Türkiye ilahiyatlar Derneği tarafından organize ediliyor.





Katılım şartları

Lise kategorisinde; 18 yaş altı lise öğrencileri, yetişkin kategorisinde ise; 18-30 yaş arasında üniversite öğrencisi ya da mezun gençler başvuru yapabilirler. İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mensubu ve ya mezunu olma şartı yoktur. Belirtilen yaş sınırlaması şartlarına uygun olan herkes başvuru yapabilir.





Yarışma sınavı hakkında

• Yarışma sınavı; Lise ve Yetişkin olmak üzere 2 kategoriden oluşmaktadır.

• Sınav tarihi: 22 Temmuz 2024

• ‘’Nübüvvet’in Işığında Peygamberimin İzinde’’ kitabından hazırlanan sorular ile online platform üzerinden yapılacaktır.

• Sınav çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 60 dakikadır.

• Sınav soruları lise ve yetişkin kategorisi için farklı olarak hazırlanacaktır.

• Sınava; yarışma şartnamesinde belirtilen kişiler başvuru yaparak katılım sağlayabilecektir.

• Türkiye İlahiyatlılar Derneği tarafından belirlenen saatte gönderilen link üzerinden sınava giriş sağlanacaktır. Sınava sonradan dahil olunmamaktadır.

• Sınava sadece 1 giriş hakkı bulunmaktadır.

• Sınavın sonuna gelindiğinde soruların şıkkı değiştirilemez.

• Herhangi bir nedenden dolayı (İnternet kesintisi, hat düşmesi, şarj bitmesi) bağlantı sorunu yaşayan yarışmacılar tekrardan sınava giremeyeceklerdir.





Yarışma kitabı

Yarışma Kitabı İlahiyatyildizlariodulleri.com adresinden PDF olarak ücretsiz indirebilir ya da ‘’satın al’’ butonuna tıklayarak satın alabilirsiniz.





Sınav girişi nasıl yapılacak?

Sınav için sistemde kayıtlı telefonunuza bağlantı linki gönderilecektir. Belirlenen tarih ve saatte katılımcılar sınava çevrimiçi olarak girebileceklerdir.





Yarışma takvimi

Yarışma Başvurusunun Başlaması 1 Mart 2024

Son Başvuru Tarihi 15 Haziran 2024

Yarışma Sınavı 22 Temmuz 2024

Türkiye Geneli Ödüller Eylül Ve Ekim Aylarında Verilecek



