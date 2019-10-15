3 mevsim bir arada

Türkiye’nin bir yanında yaz bir yanında kış mevsimi yaşanıyor. Adana’da sıcak havalar etkisini sürdürürken, termometreler dün 42 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi.

Trabzon

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Adana

Vatandaşlardan Sezin Tanak, “Çok sıcak. Güneş buradan niye gitmiyor bilmiyorum. Sıcaktan bıktım. Ceket giymeyi özledim” dedi. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu bölgesinde Ağrı ve Kars’ta ise sıcaklık sıfırın altına düştü. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta eksi 4, Ardahan’da 2, Ağrı’da eksi 2, Erzurum’da 1, Erzincan’da 5, Iğdır’da 4 derece ölçüldü. Karadeniz’de sonbaharla birlikte ağaçlardaki yeşilin yerini sarı, kahverengi ve kırmızı tonlar aldı, ortaya doyumsuz manzaralar çıkmaya başladı. Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki Sisdağı Yaylası’nda, sonbaharla birlikte yaylalarda ortaya çıkan birbirinden farklı renk tonları, görenleri hayran bırakıyor.