Hayat 500 bin dolarlık saray saati görücüye çıktı En büyük saat Allaha ibaret etmektir
KÜLTÜR SANAT

500 bin dolarlık ’saray saati’ görücüye çıktı: En büyük saat Allah’a ibaret etmektir

2’nci Abdülhamit Han dönemine ait 500 bin dolar değerindeki saray saati kapılarını bugün açan Sanat ve Antika Fuarı’nda sergileniyor. Saray saati hakkında bilgi veren Antikacı Ercan Tepe, "Saat 2’nci Abdülhamit Han döneminde eski Haliç’te yapılmıştır. Bunun benzeri ve bir ufak boyu Londra’da 900 bin paundun üzerinde satıldı. Bizde burada alıcısını bekliyoruz. Bu saat için 500 bin dolar istiyoruz. İçindeki yazı şöyle diyor, ’’Saattin efhamı taattir. Saat encamı saadettir. En büyük saat Allah’a ibaret etmektir. Saatin sonu saadettir ve mutluluktur’’ dedi.

Haber Merkezi İHA
2’nci Abdülhamit Han dönemine ait 500 bin dolar değerindeki saray saati.
2’nci Abdülhamit Han dönemine ait 500 bin dolar değerindeki saray saati.

Kapılarını İstanbul Kongre Merkezi’nde açan ve 23 Şubat tarihine kadar devam edecek olan Sanat ve Antika Fuarı, plastik ve görsel sanatçıların yapıtlarının yanı sıra değerli antika eserleri ve mücevher dünyasının ürünlerini bir çatı altında topluyor ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor.

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Fuarda sergilen birçok değerli sanat eseri ve antika sergilenirken, 500 bin dolar değerinde satışı sunulan 2’nci Abdülhamit Han dönemine ait saray saati ve 1914 yılına ait Atatürk ıslak imzalı İstiklal Madalyası Beratı dikkatleri üzerine çekiyor.

Atatürk ıslak imzalı İstiklal Madalyası Beratı.


Saray Saati’nin değeri 500 bin dolar

Saray saati hakkında bilgi veren Antikacı Ercan Tepe, ’’Sanırım, bu tarz saatten dünyada birkaç tane yapılmış. Sanırım, bizim bugüne kadar gördüğümüz en büyük boy bu saat. Saat kaplumbağa bağasından yapılmış. Üzeri bronz ve altınlarla süslenmiş. İç kadran komple gümüş. Kadranın içerisinde mine ve sülüs yazı bulunmakta. 8 tane arma vardır. Saat 2’nci Abdülhamit Han döneminde eski Haliç’te yapılmıştır. Bunun benzeri ve bir ufak boyu Londra’da 900 bin paundun üzerinde satıldı. Bizde burada alıcısını bekliyoruz. Bu saat için 500 bin dolar istiyoruz. İçindeki yazı şöyle diyor, ’’Saattin efhamı taattir. Saat encamı saadettir. En büyük saat Allah’a ibaret etmektir. Saatin sonu saadettir ve mutluluktur’’ dedi.

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Saat 2’nci Abdülhamit Han döneminde eski Haliç’te yapılmış.

’’Atatürk Islak İmzalı İstiklal Madalyası Beratı’’

Antikacı Erkan Altun, ’’Ürün, İstiklal Madalyası Beratı olarak adı geçiyor. Üzerinde Atatürk’ün ıslak imzası var. 12.04.1914 tarihlidir. İçeriğinde ’’Müfettişi umumi emrindeki Şehit Yüzbaşı Urfalı Mehmet Sadullah Efendi’ye verilen bir berattır’’. Bunu satışı koyduk. Aşağı-yukarı 15-20 bin TL civarında fiyatı var. Gazi Msutafa Kemal imzalı İstiklal Madalyası Beratı’dır.

Fuar kapsamında sergilenecek ürünlerin şöyle olduğu belirtildi:

"Osmanlı ve Eski Fransız Dönemi’ne ait mücevherler.

Antika halılar ve kilimler.

19’uncu Yüzyıl’dan kalan Osmanlı Saray Saati.

Çin hanedanına ait özel porselen eşyalar.

Antika pırlanta elmaslar ve takılar.

1750-1930 yılları arasında saraylarda kullanılan seccadeler ve sürahiler.

1920-1940 yılları arasında İngiliz ve İsveç Kraliyet ailelerine üretilen fincanlar.

Osmanlı madalya koleksiyonu, mekanik saat koleksiyonu gibi özel koleksiyonlar.

1830-1950 yıllarına ait Atatürk’ün ıslak imzalı berat.

Antika parfüm şişeleri ve koleksiyonları.

Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nazan Pamuk, Kemal Ansoy, Süleyman Saim Tekcan, Resul Aytemur, Ahmet Merey, Mehmet Aksoy, Dilşad Akçayöz, Pablo Picasso, Henri Matisse, Juan Gris, Edgar Degas gibi yüzlerce yerli ve yabancı sanatçılara ve heykeltıraşlara ait eserler.

İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi, Ender Güzey Müzesi, Merey Koleksiyonu, Dikici Koleksiyonu, Erol Makzume Koleksiyonu’ndan seçkiler.

Oryantalist ressamlara ait İstanbul konulu tablolar.

Orijinal antika Fransız mobilyalar.

Osmanlı hat sanatları ve tuğralı gümüşler.

Osmanlı Dönemi paşa kıyafetleri ve kılıçlar.

Modern tasarım mobilyalar ve aydınlatmalar."

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