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Hayat

6 asırlık caminin duvarında 4 asırlık yazı

Ankara’da 15. yüzyılda inşa edilen Yeşil Ahi Camii’nin kömürlük kısmında, 17. yüzyıla ait olduğu düşünülen bir duvar yazısı bulundu.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:36 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yeşil Ahi Camii
Yeşil Ahi Camii

Yazıda “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr” yazılı olduğu tespit edildi. Yazıyı fark eden cami görevlileri Ankara İl Kültür Müdürlüğü’ne başvurdu. Kültür müdürlüğü yazının koruma altına alınması için çalışmalara başladı.

Cami ve yazı hakkında bilgi veren Mekân Tarihçisi Erdinç Akgül, Yeşil Ahi Camii’nin klasik bir Ankara camisi olduğunu söyledi. Caminin son cemaat alanı kapatılırken yapılan hatalı uygulamanın duvar yazısının günümüze ulaşmasını sağladığını belirten Akgül, “Şu an sadece ‘Rabbi yessir’ duasının ilk satırını görüyoruz. Duvarın sıvası henüz dökülmeyen kısmında, bu duanın tamamının olduğunu düşünüyoruz. Duvar muhtemelen mektebin öğrencileri tarafından yazı tahtası olarak kullanılıyordu. Hoca burada ya hat dersi veriyordu ya da Kur’an-ı Kerim öğretiyordu. Bir imza var ama kim olduğu net anlaşılmıyor” ifadelerini kullandı.

Erdinç Akgül

TARİHİ BELGE NİTELİĞİNDE

Yazının tarihi belge niteliğinde olduğunu söyleyen Akgül, “Süleymaniye, Beyazıt gibi camilerde sütun bileziklerinde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış notlar vardır. Bu belge düşümüdür, tarihi belge niteliğindedir. Bu tarz kendi kendini koruyabilmiş, sıvanın altında kalmış yazı metinlerinden biz vaka okuyabiliyoruz. Ankara camileri, Sultan Murat ile birlikte gelen ve gelenekselleşen Edirnekari süslemeleri barındırıyor. Zamanla camilerin tamir ve tadilatları esnasında süsleme alanları kapatılıyor. Son dönem camilerinin yeniden tamir edilmesi, hayata döndürülmesi ve korunması maksadıyla yapılan çalışmalarda kalem işleri ortaya çıkarıldı” dedi.




#Tarih
#Aktüel
#Yeşil Ahi Camii
39 dakika önce
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