6 asırlık caminin duvarında 4 asırlık yazı

Cami ve yazı hakkında bilgi veren Mekân Tarihçisi Erdinç Akgül, Yeşil Ahi Camii’nin klasik bir Ankara camisi olduğunu söyledi. Caminin son cemaat alanı kapatılırken yapılan hatalı uygulamanın duvar yazısının günümüze ulaşmasını sağladığını belirten Akgül, “Şu an sadece ‘Rabbi yessir’ duasının ilk satırını görüyoruz. Duvarın sıvası henüz dökülmeyen kısmında, bu duanın tamamının olduğunu düşünüyoruz. Duvar muhtemelen mektebin öğrencileri tarafından yazı tahtası olarak kullanılıyordu. Hoca burada ya hat dersi veriyordu ya da Kur’an-ı Kerim öğretiyordu. Bir imza var ama kim olduğu net anlaşılmıyor” ifadelerini kullandı.