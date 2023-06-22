65 yaş kısıtlaması kalktı: 35 bin 27 hacı adayı kutsal topraklarda

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet tarafından Mekke’de açılan kreşte minik hacı adaylarıyla bir araya geldi. İlk çocuk kafilesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl ilk kez Mekke'ye götürdüğü özel kafilede 24 çocuk aileleriyle birlikte yer aldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek İstanbul'da buluşan aileler, ilk önce Medine'ye geldi. Burada 3 gün kaldıktan sonra Mekke'ye ulaşan çocuklar, kutsal topraklara varmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Erbaş yaptığı konuşmada, çocuklarıyla hacca gelen aileleri bir araya getirdiklerini belirterek, “3 ile 12 yaş arası 24 çocuğumuzu bir araya getirmiş olduk. Onlar artık hac arkadaşı oluyorlar. Burada kendilerine uygun oyun alanı ve kalacakları yerleri hazırladık” dedi. Çocukların güzel bir hac dönemi yaşayacağına işaret eden Erbaş, “Hac hatıraları unutulmuyor, hele çocuk yaşta olursa o hiçbir zaman unutulmayacak bir hatıra olacak. Biz istiyoruz ki haccın hikmetini ve Müslüman üzerindeki etkisini, bu yaşlardaki çocuklarımız yaşamış ve görmüş olsun” ifadelerini kullandı.