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Hayat

65 yaş kısıtlaması kalktı: 35 bin 27 hacı adayı kutsal topraklarda

Türkiye'den kutsal topraklara gelen 43 binden fazla 65 yaş ve üstü hacı adayının büyük kısmını, geçen yıl yaş kısıtlamasına takılanlar oluşturuyordu. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan 65 yaş ve üstü kısıtlamasına takılan 35 bin 27 hacı adayı kutsal topraklara ulaştı.

09:28 . 22/06/2023 Perşembe
AA
35 bin 27 hacı adayı kutsal topraklarda.

35 bin 27 hacı adayı kutsal topraklarda.

Salgın hastalık ve sonrasındaki 2 yıllık pandemi tedbirlerinden dolayı kısıtlı imkanlarla gerçekleşen hac ibadeti, bu sene 2019 yılı öncesindeki normal rakamlarına döndü. Geçen yıl kısıtlı kontenjanla Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca giderken, 65 yaş ve üstü olan vatandaşlar salgın tedbirleri nedeniyle hac ibadetini yerine getiremedi.

Yaş sınırı kalktı

Bu yıl tedbirlerin tamamen kaldırılmasıyla 83 bin 430 kişi hacca gitmeye hak kazanırken 65 yaş ve üstü hacı adayları ise kuraya dahil olmadan kontenjandan yararlandı. Türkiye'den kutsal topraklara gelen 43 binden fazla 65 yaş ve üstü hacı adayının 35 bin 27'sini geçen yıl yaş kısıtlamasına takılanlar oluşturuyor.

'13 sene bekledim yaş sınırı çıktı'

Hacı adaylarından Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, bu yıl hacca geldiği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Geçen yıl bir ayla haccı kaçırdığını ifade eden Fidan, şunları kaydetti; "Bir ayla haccı kaçırdığım için çok üzüldüm, 13 sene bekledim, sonra 65 yaş sınırı çıktı. Bu sene sınır kalktığı için memnun oldum, huzurum yerine geldi."

Eşinin kurada isminin çıkmasına rağmen hacca gitmediğini aktaran Fidan, yaş kısıtlamasının kaldırılmasıyla bu yıl eşiyle gelebilme imkanı bulduklarını söyledi.

'Allah gelmeyenlere de nasip etsin'

Hikmet Yanık da bu yıl kutsal topraklara geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek "Çok güzel bir şey. Allah gelmeyenlere nasip etsin." ifadesini kullandı. Mehmet Yılmaz da "Allah buraları görmek isteyen herkese nasip etsin. Buralar çok kutsal yerler, insan buralardan ayrılmak istemiyor. Çok güzel bir duygu. Buraları ancak gelip yaşayan bilir." değerlendirmesinde bulundu.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş aileleriyle hacca gelen çocuklarla buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş aileleriyle hacca gelen çocuklarla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet tarafından Mekke’de açılan kreşte minik hacı adaylarıyla bir araya geldi. İlk çocuk kafilesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl ilk kez Mekke'ye götürdüğü özel kafilede 24 çocuk aileleriyle birlikte yer aldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelerek İstanbul'da buluşan aileler, ilk önce Medine'ye geldi. Burada 3 gün kaldıktan sonra Mekke'ye ulaşan çocuklar, kutsal topraklara varmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Erbaş yaptığı konuşmada, çocuklarıyla hacca gelen aileleri bir araya getirdiklerini belirterek, “3 ile 12 yaş arası 24 çocuğumuzu bir araya getirmiş olduk. Onlar artık hac arkadaşı oluyorlar. Burada kendilerine uygun oyun alanı ve kalacakları yerleri hazırladık” dedi. Çocukların güzel bir hac dönemi yaşayacağına işaret eden Erbaş, “Hac hatıraları unutulmuyor, hele çocuk yaşta olursa o hiçbir zaman unutulmayacak bir hatıra olacak. Biz istiyoruz ki haccın hikmetini ve Müslüman üzerindeki etkisini, bu yaşlardaki çocuklarımız yaşamış ve görmüş olsun” ifadelerini kullandı.


#Suudi Arabistan
#Mekke
#Hac
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