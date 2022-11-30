7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak.
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
AYD Genel Başkanı Sinan Burhan Anadolu Medya Ödülleri programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Burhan, bu yılki ödül töreninde verilecek ödülleri Çok değerli jüri üyeleri (Yavuz Donat, Sabah Gazetesi – Zafer Şahin, Kanal D – Nermin Yurteri, NTV – Mehmet Akbay Gezegen Mehmet, Kral FM – Nurettin Bay, Kon TV) ve Anadolu’daki medya mensupları ile istişare ederek tespit ettiklerini, Türkiye’nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu sene sadece yerel medyanın ödüllerde değerlendirilmeye alındığını ifade eden Sinan Burhan, Yerel medyanın önemine vurgu yaparak, “Bu sene Anadolu’da başarılı çalışmalara imza atan kuruluşlara ve zor şartlar altında mesleğini icra eden yetenekli kişilere ödül verilecektir. Törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da iştirak edecek” dedi.
Anadolu Medya Ödülleri Töreni 04 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.
7. ANADOLU MEDYA ÖDÜLLERİ
YETENEKLER KATEGORİSİ
- 1- “DUYGU İLE EGE’DEN PROGRAMI”
- Yerel kültürün renklerini, tüm unsurlarıyla ve kendine has sunumuyla ekrana taşıdığı için
- 2- “DENİZ DOĞAN”
- Toplumsal sorunlara dikkat çeken haberleri gündeme taşıması nedeni ile
- 3- “CEREN UYSAL”
- Sunumu, yayın hakimiyeti ve Türkçe’yi düzgün kullanması nedeniyle…
- 4- “ÇİĞDEM DOĞAN”
- Ağrı’da memleket.com internet sitesini kurarak tek başına ürettiği içeriklerle haberciliğe gönül
- Verdiği için…
- 5- “GÜNEYDOĞU STARINI ARIYOR”
- Müziğin evrensel diliyle yerel kültürün yaşatılması ve tanıtımına katkı sağladığı için…
- PROGRAM ÖDÜLLERİ
- 1- “BİRSENLE KARADENİZ KERVANI- BİRSEN ERTAN”
- Karadeniz’in tüm renklerini, kültürünü 17 yılda 300’e aşkın programla ekranlara getirdiği için…
- 2- “EBEDİ KAHRAMANLAR ASİLHAN YILMAZ”
- Vatan için can veren kahramanların öykülerini ve gururlu ailelerini ekrana taşıdığı için…
- 3- “ANADOLU MOTİFLERİ KARDELEN – YUNUS AKGÜL “
- Anadolu’nun kültürel mirasını ve zenginliklerini izleyiciyle buluşturduğu için…
- 4- SPOR ATEŞİ- CİHAT ALTUN
- Spora Anadolu’nun gözünden bakması ve Anadolu takımlarının başarılarını ekrana taşıdığı için…
- RADYO ÖDÜLLERİ
- 1- “YILIN YEREL RADYOSU- FIRAT FM - ELAZIĞ“
- Sadece Harput türküleri yayınlayarak kültürel mirasımızın yaşatılmasına katkısı için…
- 2- “GÜLAY KANKALP ÇETİN- YILIN YEREL RADYO YÖNETİCİSİ – OSTİM RADYO”
- Yerel radyoların kurulduğu ilk günden beri, yerel radyoculuğun yaşatılması ve güçlenmesine katkı
- 3- “YILIN YEREL RADYO PROGRAMI BAM TELİ- MAKBULE ÜNAL”
- “Her türkü bir öyküdür” diyerek türküleri hikayeleriyle ele alan özgün içeriği için…
- 4- “YILIN EN ÇOK DİNLENEN YEREL RADYOLARI”
- “İzmir İmbat FM, Kastamonu FM”
- İçerikleriyle ulusal radyoları zorlayan, yerelde de yüksek dinlenme oranlarına ulaşan yayınları için…
- GAZETE ÖDÜLLERİ
- 1- YILIN YEREL GAZETESİ -TURAN GAZETESİ ELAZIĞ
- Türkiye’nin son 94 yıllık tarihine tanıklık eden ve 4 kuşaktır aynı aile tarafından yaşatılıyor
- 2- “İSMAİL ŞAHİN “HAYDİ KAYSERİ” HABER- KAYSERİ YENİ DOĞAN GAZETESİ
- YILIN YEREL GAZETE MUHABİRİ”
- Beş üniversitesiyle 100 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Kayseri’de öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında hayırseverlere yaptığı çağrı için…
- 3- “YILIN YEREL KÖŞE YAZARI-EROL MARAŞ- GAZİANTEP OLAY GAZETESİ”
- Uzun yıllardır yerel gündemi köşe yazılarına taşıdığı için…
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- 4- “YILIN YEREL GAZETE YÖNETECİSİ- SEMRA AMAN AKYÜREK”
- KOSGEB’ten aldığı krediyle yerel basına yatırım yapma cesareti gösterdiği için…
- 5- “NİHAL AĞCA- MALATYA SONGÖZ GAZETESİ”
- Muhabirlikten yazı işleri müdürlüğü’ne uzanan başarılı kariyeri nedeniyle…
- 6- “YILIN YEREL GAZETE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ- HAMLE GAZETESİ- HAYATİ NİZAMOĞLU”
- Yerel medyaya uzun yıllar hizmet verdiği ve Marmaris’teki yangın felaketi sırasında gösterdiği sorumlu yayıncılık nedeniyle…