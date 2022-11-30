7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

AYD Genel Başkanı Sinan Burhan Anadolu Medya Ödülleri programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burhan, bu yılki ödül töreninde verilecek ödülleri Çok değerli jüri üyeleri (Yavuz Donat, Sabah Gazetesi – Zafer Şahin, Kanal D – Nermin Yurteri, NTV – Mehmet Akbay Gezegen Mehmet, Kral FM – Nurettin Bay, Kon TV) ve Anadolu’daki medya mensupları ile istişare ederek tespit ettiklerini, Türkiye’nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Bu sene sadece yerel medyanın ödüllerde değerlendirilmeye alındığını ifade eden Sinan Burhan, Yerel medyanın önemine vurgu yaparak, “Bu sene Anadolu’da başarılı çalışmalara imza atan kuruluşlara ve zor şartlar altında mesleğini icra eden yetenekli kişilere ödül verilecektir. Törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da iştirak edecek” dedi.

Anadolu Medya Ödülleri Töreni 04 Ocak 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

7. ANADOLU MEDYA ÖDÜLLERİ

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