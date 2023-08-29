9 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

9 il sarı kodla uyarıldı. Artvin, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.