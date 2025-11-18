Abacı dualarla uğurlandı

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. ABD’de kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Abacı, 78. doğum gününde 12 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Abacı’nın naaşı, sanat hayatına başladığı TRT Ankara Radyosu’ndaki törenin ardından Kocatepe Camiti’ne getirildi. Öğle namazı sonrası Abacı için cenaze namazı kılındı.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Sanatçının kızı Saba Abacı, damadı Leonard Anderson ve torunu Sera Anderson’ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TRT ve müzik camiasından çok sayıda sanatçı ile Abacı’nın sevenleri katıldı.

ANKARALILARA EMANET

Saba Abacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Acı bir kayıp. Hâlâ gerçek mi, değil mi düşünüyorum. Ankara’ya geldiğime, annemi Ankara’ya getirdiğime çok mutluyum. Çok seveni var. Artık annem Ankaralılara emanet. Ben de gidip gelip ziyaret edeceğim” dedi. Abacı, son nefesine kadar annesinin yanında olduğunu belirterek, son iki gün ağırlaşan annesinin vefatını beklemediklerini kaydetti. Torunu Sera Anderson da Türkçesinin çok iyi olmadığını belirterek, "Anneannem çok sevdiğimdi. Üzgünüm" dedi.

GÜZEL ANILAR BIRAKTI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da “Çok sevdiğimiz bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçının vasiyeti sonrasında Bakanımızın talimatıyla Muazzez Abacı’yı Türkiye’ye getirdik. Bugün de cenazesini gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. 78 yıllık hayatına güzel anılar sığdırmış ve güzel anılar bırakmış. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı. Cenaze törenin ardından Muazzez Abacı’nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.







