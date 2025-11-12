Şarkıcı Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti. Abacı bir süre önce kalp krizi geçirmişti. Abacı daha sonra anjiyo olmuş ve sağlık durumu yakın takibe alınmıştı.
Geçtiğimiz hafta Amerika'daki evinde kalp krizi geçiren ve stent takılan Muazzez Abacı, yoğun bakıma alınmıştı.
Abacı'ya yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmış; böbreklerin görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerlerinin su topladığı ve bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıktığı açıklanmıştı.
Tedavisine yoğun bakımda devam edilen şarkıcı Muazzez Abacı'nın ölüm haberini menajeri Taner Budak duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Abacı için taziye mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Abacı'nın öne çıkan şarkı ve albümleri şöyle:
Şarkılar
-Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun
-İmkansız
-Özledim Her şeyini
-Kanunla Muhabbet (Çal Kanunum)
-Vurgun
-Efendim
-Yaman Bu Sevda
Albümler
-3 Büyükler (1973)
-Felek (1989)
-Vurgun (1990)
-Efendim (1992)
-Tutkunum (1995)
-Cesaretim Var (2016)
Muazzez Abacı kimdir?
Hicran Muazzez Abacı, 2 Kasım 1947’de Ankara’da doğdu. Eğitimini Ankara Koleji’nde tamamladı. 1966’da Ankara Radyosu’na girerek müzik kariyerine başladı, 1973’te “Bir Sen Kaldın İçimde” adlı ilk plağını çıkardı.
Türk Sanat Müziği’ni geniş kitlelere ulaştıran güçlü seslerden biri olarak kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Radyo yıllarının ardından aranan assolistlerden biri haline geldi.
“Vurgun” gibi unutulmaz eserlerle özdeşleşti; Dönüş, Yasemen, Felek ve Efendim gibi albümleriyle müzik tarihine damga vurdu.
1990’da Cemal Safi’nin sözleriyle seslendirdiği Vurgun şarkısıyla kariyerinin zirvesine ulaştı. 1998’de Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. 2000’li yıllarda müzik çalışmalarına ara vererek sahnelerden bir süre uzaklaştı.
Özel hayatında iki evlilik yapan şarkıcının, ilk eşinden Saba adında bir kızı vardır.