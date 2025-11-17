Yeni Şafak
Sanatçı Muazzez Abacı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

17:2617/11/2025, Pazartesi
AA
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı'nın naaşı, sanat hayatına başladığı TRT Ankara Radyosu'ndaki törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi.Kılınan cenaze namazının ardından Abacı son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçının kızı Saba Abacı, damadı Leonard Anderson ve torunu Sera Anderson'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, şarkıcı Sibel Can, Abacı'nın TRT Ankara Radyosundan dönem arkadaşları sanatçılar Selçuk Aygan, Ela Altın, spiker-sunucu Mehpare Çelik, çok sayıda TRT radyo sanatçısı, yeğeni Pınar Altınok ile sanatçının sevenleri katıldı.

Saba Abacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Acı bir kayıp. Hala gerçek mi, değil mi düşünüyorum. Ankara'ya geldiğime, annemi Ankara'ya getirdiğime çok mutluyum. Çok seveni var. Artık annem Ankaralılara emanet. Ben de gidip gelip ziyaret edeceğim." dedi.

Abacı, son nefesine kadar annesinin yanında olduğunu belirterek, son iki gün ağırlaşan annesinin vefatını beklemediklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da "Çok sevdiğimiz bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçının vasiyeti sonrasında Bakanımızın talimatıyla Muazzez Abacı'yı Türkiye'ye getirdik. Bugün de cenazesini gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. 78 yıllık hayatına güzel anılar sığdırmış ve güzel anılar bırakmış. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sanatçılar Bülent Ersoy ve Seçil Heper cenazeye çelenk gönderdi.

Cenaze törenin ardından Muazzez Abacı'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

