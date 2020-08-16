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Hayat Abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu?
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Abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu?​

Abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu?

Abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu? Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de, "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (Mâide, 5/6) buyurulur. Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir. Peki abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının, abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu? sorununa yanıtı şu şekilde oldu:

  • "Bir Müslümanın, yerine getirmekle yükümlü olduğu herhangi bir ibadetin sorumluluğundan kurtulması için o ibadetin farzlarını ve vaciplerini yerine getirmesi yeterlidir. O ibadetin sünnetleri, elde edilecek sevabın arttırılmasına vesile olur, terk edilmeleri hâlinde ise bir sorumluluk doğurmaz. Ancak abdest alırken sünnetleri kasten terk etmek mekruhtur (Krş. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 219-221)."

Abdest nasıl alınır?
HAYAT
Abdest nasıl alınır?

Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?
HAYAT
Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?

Abdest nasıl alınır?


Sünnetlerine ve adabına (Buhârî, Vudû, 7; Ebû Dâvûd, Taharet, 50) riayet edilerek, abdest şöyle alınır:

  • Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da hilallenerek/ovuşturularak üç defa yıkanır. Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir.
  • Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır.
  • Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır.
  • Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir. Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Malikî mezhebine göre farz (İbn Cüzey, el-Kavânîn, s. 84), diğer mezheplere göre sünnettir.
  • Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şehadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir.
  • Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir (Kâsânî, Bedâî’, I, 23-25).
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