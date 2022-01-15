Hayat Acun Ilıcalıyı korkutan kaza İçinde kızları vardı
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Acun Ilıcalı’yı korkutan kaza: İçinde kızları vardı

Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda içinde Acun Ilıcalı’nın kızlarının bulunduğu lüks cip yoldan çıkarak ormanlık alana savruldu. Ağaca çarparak durabilen cipteki Yasemin ve Leyla Ilıcalı yara almadan kurtuldu.

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Haber Merkezi İHA
Acun Ilıcalı’yı korkutan kaza: İçinde kızları vardı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için geldikleri kayak merkezinden dönen Acun Ilıcalı’nın kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı’nın içinde bulunduğu 34 Z 1717 plakalı lüks cip kar sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ormandaki ağaçlara çarparak durabilen lüks cip maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü ile yolcular Leyla ve Yasemin Ilıcalı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücü ve Acun Ilıcalı’nın kızları başka bir araçla olay yerinden ayrılırken, lüks cip çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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