Acun Ilıcalı’yı korkutan kaza: İçinde kızları vardı

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İBB Ayasofya’da sabah namazı etkinliğine katıldığı için Tayyip Akyol’u kovdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, belediyenin Beyaz Masa biriminde 2017’den bu yana çalışan Tayyip Akyol’un işine, Ayasofya’daki sabah namazı etkinliğine katıldığı gerekçesiyle son verdi. Akyol, yöneticisinin kendisine, “Siyasi gerekçelerden dolayı seni işten çıkarmamız için bize baskı yapıyorlar” dediğini söyledi.