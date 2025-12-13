Yeni Şafak
Adil-i Mutlak'ın son durağı Ziraat Kuleleri

Adil-i Mutlak'ın son durağı Ziraat Kuleleri

04:0013/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi
Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi

Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, uzun soluklu yolculuğunun son durağı olan İstanbul Finans Merkezi’ndeki Ziraat Kuleleri’nde açıldı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 10 şehir ve 2 ülkede sergilenen, toplam 16 bin kilometreyi aşan bir rota izleyen sergi milyonlarca ziyaretçiye ulaştı.

Sevde Yılmaz

Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, son durağı olan Ziraat Kuleleri’nde açıldı. Hat sanatının köklü mirasını günümüzün estetik anlayışıyla bir araya getiren Âdil-i Mutlak, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali ile birlikte 10 şehirde ve 2 ülkede sergilendi. Toplam 16 bin kilometrelik yolculuğu boyunca milyonları aşan ziyaretçi sayısına ulaşan sergi; Amsterdam, Katar, İstanbul, Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Van, Kayseri, Konya, Malatya, Diyarbakır ve Mardin’de büyük ilgi gördü. Bu uzun soluklu yolculuğun ardından serginin son durağı İstanbul Finans Merkezi’nin simge yapılarından Ziraat Kuleleri oldu. Daha önce Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’ni de konuk eden Ziraat Kuleleri, Ziraat Katılım’ın da değerli sponsorluğu ile birlikte sanata ve kültürel mirasın görünürlüğüne sürdürülebilir destek sağlamaya devam ediyor. Serginin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ve Ziraat Katılım Protokolü’nün katılımıyla gerçekleşti. Açılıştaki konuşmalarda adalet temasının evrenselliği, hat sanatının kültürel hafızadaki yeri ve serginin Türkiye’nin kültür diplomasisine sunduğu katkılar vurgulandı.



