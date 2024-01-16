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Hayat

Afetzede Ayşe Sudem’den mutlu haber: Yeniden doğdu!

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin enkazından çıkarılan 13 yaşındaki Ayşe Sudem Akçam yeniden yürümeye başladı. Kangren olan bacağı kesilme tehlikesi yaşayan Ayşe Sudem, kaslarını güçlendiren spor egzersizleri sayesinde koltuk değneğine ve tekerlekli sandalyeye veda etti.

04:00 - 16/01/2024 Salı
Güncelleme: 01:47 - 16/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Depremde annesi Mine Akçam’ı kaybeden Ayşe Sudem, enkaz altından çıkarıldıktan sonra 13 gün yoğun bakımda tedavi gördü.
Depremde annesi Mine Akçam’ı kaybeden Ayşe Sudem, enkaz altından çıkarıldıktan sonra 13 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi enkazından çıkarılan Ayşe Sudem Akçam (13) 9 ay sonra yürümeye başladı. Enkazdan 6 saat sonra kurtarılan Ayşe Sudem, kangren teşhisiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yaklaşık 2 ay tedavi gören küçük kız, hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürüyordu. Ekim ayında fizyoterapist Rabia Türkoğlu çalışmaya başlayan Akçam, gösterdiği gayretle kısa sürede tekerlekli sandalye ve koltuk değneklerini bırakarak kendi başına yürümeyi başardı.

BACAĞINI SPOR KURTARDI

Annesinin depremde vefat ettiğini ve babası ile hayata tutunmaya çalıştıklarını anlatan Akçam,"8 yaşında spora başlayıp kaslarımı bu kadar güçlendirmeseydim kangren olan bacağım kesilecekti. Depremden bir ay önce Kahramanmaraş’ta gençlik spor kulübümüzle il birincisi olmuştuk. 4 yıldır voleybol oynuyordum. Bu yüzden kaslarım bayağı güçlenmişti. Tedaviyle birlikte çok daha iyi hissettim” diye konuştu.

VOLEYBOLA DÖNECEK

9 ay sonra koltuk değneği ve tekerlekli sandalyeyi bırakınca öz güveninin yerine geldiğini ifade eden Akçam, “Artık bazı şeyleri başarabileceğimi gördüm. Şu an hedefim kol ve ayağım daha iyi hale geldiğinde yeniden voleybol oynamak. Filenin Sultanları ile oynamayı ve antrenör olmayı, orada oynayıp bayrağımızı göğsümde gururla taşımayı istiyorum” şeklinde konuştu.



#Afetzede
#Deprem Bölgesi
#Ayşe Sudem
#Aktüel
#Ebrar Sitesi
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