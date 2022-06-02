Afyon’da caz rüzgârı

Afyonkarahisar Caz Festivali, 22. yılında yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını konuk edecek. 7-11 Haziran’da gerçekleşecek festivalde konserler, sergiler ve söyleşilerle sanatseverler keyif dolu anlar yaşayacak. 7 Haziran’da NG Afyon’da yapılacak açılış konserinde, Şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Çek solist Katerina Vackova sahne alacak. Festivalin “Okul Söyleşileri” bölümü birbirinden değerli isimlerin katılımıyla iki yıldan sonra ilk kez sınıflarda öğrencilerle gerçekleşecek. 2021’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görülen Afyonkarahisar Caz Festivali, Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği’nin öncülüğünde düzenleniyor.