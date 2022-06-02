Hayat Afyonda caz rüzgarı
KÜLTÜR SANAT

Afyon’da caz rüzgârı

Afyonkarahisar Caz Festivali, 22. yılında yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını konuk edecek. 7-11 Haziran’da gerçekleşecek festivalde konserler, sergiler ve söyleşilerle sanatseverler keyif dolu anlar yaşayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Afyon’da caz rüzgârı
Festivalde sanatseverler keyif dolu anlar yaşayacak.

Afyonkarahisar Caz Festivali, 22. yılında yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını konuk edecek. 7-11 Haziran’da gerçekleşecek festivalde konserler, sergiler ve söyleşilerle sanatseverler keyif dolu anlar yaşayacak. 7 Haziran’da NG Afyon’da yapılacak açılış konserinde, Şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Çek solist Katerina Vackova sahne alacak. Festivalin “Okul Söyleşileri” bölümü birbirinden değerli isimlerin katılımıyla iki yıldan sonra ilk kez sınıflarda öğrencilerle gerçekleşecek. 2021’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’ne layık görülen Afyonkarahisar Caz Festivali, Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği’nin öncülüğünde düzenleniyor.

Caz heyecanı Zorlu’da
HAYAT
Caz heyecanı Zorlu’da
Finalissimanın kazananı Arjantin

Finalissima'nın kazananı Arjantin

Messi ve arkadaşları, Avrupa şampiyonu İtalya'yı farklı devirdi.
Rusyadan gözdağı

Rusya'dan gözdağı

ABD'nin açıklamasından hemen sonra nükleer tatbikata başladı.
Pakistan ile ilişkileri güçlendireceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısı düzenledi.

​İstanbul Valiliği sıcak çarpmasına karşı uyardı.

Jorge Jesus Kadıköy'de

Jorge Jesus Kadıköy'de

​Portekizli teknik adam Ülker Stadyumu'nu gezdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.