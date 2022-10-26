Hayat AGDnin Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması başvuruları devam ediyor
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AGD'nin Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması başvuruları devam ediyor

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her sene düzenlenen “Gençler Efendimizin İzinde” Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması’nın başvuruları 3 Ekim’de başladı, 17 Aralık tarihine kadar devam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AGDnin Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması başvuruları devam ediyor
​AGD'nin Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması başvuruları devam ediyor.

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hayatını daha fazla gence anlatabilmek ve idrak ederek hayatlarında sünnet-i seniyyeyi tatbik edebilmeleri amacıyla her sene düzenlenen “Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması” bu sene de Türkiye genelinden binlerce liseli gencin katılımıyla ve yoğun ilgiyle gerçekleştirilecek.

17 ARALIK TARİHİNE KADAR BAŞVURULAR DEVAM EDECEK

AGD tarafından her sene düzenlenen “Gençler Efendimizin İzinde Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması” için başvurular 3 Ekim itibarıyla başladı. Başvurular 4 Aralık tarihine kadar devam edecek. Sınava katılmak isteyen liseli gençlerin ‘efendimizinizinde.com’ internet adresini ziyaret ederek başvuruda bulunması gerekirken, 17 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek sınav sonucunda, Türkiye geneli derecede birinciye 10 bin TL, ikinciye 8 bin TL, üçüncüye 7 bin TL, dördüncüye 6 bin TL ve beşinciye ise 5 bin TL ödül verilecek.

Kaybedeni Olmayan Yarışma: AGD Siyer-i Nebi Sınavı başvuruları başladı
OYNAT 01:17
Kaybedeni Olmayan Yarışma: AGD Siyer-i Nebi Sınavı başvuruları başladı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in hayatını daha fazla gence anlatabilmek ve idrak ederek hayatlarında tatbik edebilmeleri amacıyla her sene düzenlenen “Gençler Efendimizin İzinde” Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması'nın başvuruları başladı.
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