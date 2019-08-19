Aizanoi Antik Kenti bayramda doldu taştı

Hayat

Çocuklarına inat 41 kilo verdi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Cuma Sarıtaş (72), aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kiloları nedeniyle sağlığının yanı sıra günlük hayatta da zorluk çeken Sarıtaş, tedavi sürecinde doktorunun diyet önerilerine uydu ve düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. 2 yıllık tedavi programını aksatmayan Sarıtaş, 120 kilodan 79 kiloya düşerek sağlığına kavuştu. 41 kilo veren Sarıtaş, "Çocuklarım bana 'Yapamazsın' diyorlardı. Karar verip başardım. Sağlığıma kavuştum. Önceden bedenime göre pantolon bulmazken, şimdi ise her yerde bulup alabiliyorum" dedi.