Hayat Aizanoi Antik Kenti bayramda doldu taştı
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Aizanoi Antik Kenti bayramda doldu taştı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve binlerce yıllık tarihi kalıntılarıyla Kütahya'nın dünyaya açılan penceresi olan Aizonai Antik Kenti'ne bayram tatili süresince Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akını yaşandığı bildirildi.

Haber Merkezi IHA
Aizanoi Antik Kenti
Aizanoi Antik Kenti

Aizonai Antik Kentine Bayram tatili dolayısıyla düzenlenen turlarla ziyaret eden vatandaşlar gördükleri büyüleyici tarihi güzelliklere hayran kalıyorlar.

Çeşitli illerden geliyorlar

İzmir, Balıkkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Manisa, Bolu, Sakarya, İstanbul ve daha birçok il ve büyükşehirden ziyaretçiler, binlerce yıllık tarihi güzellikleri ziyaret edip, Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen rehberler vasıtasıyla bölge hakkında bilgi alıyorlar.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bayram tatili dolayısıyla vatandaşlarımız Aizonai Antik Kenti'ni, dünyanın ilk borsa binasını, Zeus Tapınağı'nı, Antik tiyatrolar ve daha bir çok yeri ziyaret ederek binlerce yıllık tarihi mekanları gezip bilgi aldılar. Aizonai Antik Kentimiz Türkiye ve Dünya turizmi için oldukça önem arz ediyor.
  • Yabancı turistlerin ilgisi de son dönemde bölgeye artmaya başladı. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın izinde olduğu bu dönemde oldukça yoğun ziyaretçilerimiz oldu. Ayrıca yeni evlenen çiftlerimiz de fotoğraf çekimi için Türkiye'nin çeşitli illerinden geliyorlar. Yeni yapılan tesisler bittiğinde bölge turizminin çok daha canlanacağına inanıyorum. Geçen yıllardaki bayram tatillerine göre bu yıl yaklaşık 4 misli daha fazla ziyaretçi aldık."

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