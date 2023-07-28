‘Akbelen Ormanları’nda katliam yapılıyor’ algısı bir bir çürütüldü: Mesele yine ağaç değil

Son günlerde Muğla'daki Akbelen Ormanları'nda yapılan termik santral için ağaçların katledildiğine ilişkin algı operasyonu başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının da karalama kampanyalarına alet edildiği haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

Bilirkişi heyeti engel görmedi

Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesilmemesi için bazı kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhinde dava açıldığı, ancak dava kapsamında 3 farklı bilirkişi heyetinin incelemesi sonucunda, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının reddine karar verdiği belirlendi. Termik santrallerin faaliyet gösterdiği 23 bin 307 hektar büyüklüğündeki alanın sadece 78 hektarının Akbelen Ormanı'nda olduğu ifade edildi.

Ege Bölgesi elektriksiz kalacak

Bölgedeki santrallerin, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 2,5’ini, Ege’de kullanılan elektriğin ise yüzde 62’sini karşılandığının öğrenilirken, 2023 Eylül ayına kadar Akbelen sahasına madencilik faaliyetleri devam etmediği takdirde elektrik üretimi 2024 yılı içerisinde durmak zorunda kalacak.

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