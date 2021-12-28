Hayat Alparslan Büyük Selçuklu 8 bölümünde neler yaşandı?
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Alparslan Büyük Selçuklu 8. bölümünde neler yaşandı?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 8. bölümü TRT 1 ekranlarında 27Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlandı. Dizinin son bölümünü kaçıranlar için TRT izle sitesine yüklendi. Peki Alparslan Büyük Selçuklu 8. Bölümünde neler yaşandı?

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Alparslan Büyük Selçuklu 8. bölümünde neler yaşandı?
Foto: Arşiv.

TRT 1 ekranlarından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 8. bölümü 27 Aralık Pazartesi günü yayınlandı.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 34 bölümlük 1. sezonunun ardından final yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı konumunda.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin konusu

Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini anlatıyor.

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

Karakterler (Oyuncular):

Barış Arduç

Fahriye Evcen

Mehmet Özgür

Gizem Karaca

Barış Bağcı

Sarp Levendoğlu

Yurdaer Okur

Alparslan Büyük Selçuklu 8. Bölüm konusu

Alparslan’ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan’ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça’nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı’nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu’da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…

Alparslan Büyük Selçuklu'da izleyicileri ekrana kilitleyen sahne
FOTOĞRAF 10
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TRT 1'de yeni dönem dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 8. bölümü de izleyenleri ekranlara bağladı.<br><br>
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Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında.<br><br>
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Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini anlatan, Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor.
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\"ÇOKLAR DİYE GERİ DURMADIK, AZIZ DİYE YERİNMEDİK\"<br>Vaspurakan'ın fethi öncesinde alınan kalenin burçlara çıkan Alparslan, ordusuna yaptığı konuşma ile ekranları başındaki izleyenleri adeta coşturdu:<br><br>\"Şimdi hüküm, Muhammed aşığı, kurt bakışlı Oğuz çocuklarınındır. Şehitlerimiz, toprağın üstünü yurt kılalım diye, toprağın altındadır. Diktiğimiz sancak burada, onların ruhu, arş-ı aladadır.
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Çoklar diye geri durmadık, azız diye yerinmedik. Korkmadık, savaştık. Andolsun ki, kafir gözyaşı altında tek bir Türk mezarı bırakmayacağız. Gece uyumadan, gündüz oturmadan, büyük ülkümüz için gayret edeceğiz. Ve birgün, Vaspurakan'ı da alacağız.\"<br><br>
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Alparslan Büyük Selçuklu'da izleyicileri ekrana kilitleyen sahne
TRT'nin izlenme rekorları kıran dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 8. bölümünde, Alparslan'ın alınan kalenin burcundan yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.
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