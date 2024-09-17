Sepsisin küresel ölçekte yarattığı yaşam kayıpları ve sakatlıklar nedeniyle hala dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak önemini koruduğunu aktaran Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sibel Temur, “Erken tanı ve tedaviler ile kontrol altına alınabilir olsa da farkındalık eksikliği, geç teşhis edilmesi ve müdahale edilmemesi durumunda yaşam kaybıyla sonuçlanabiliyor. Her yıl yaklaşık 11 milyon insanın hayatına mal olan bu sorunla mücadelede bağışıklık sistemi de kritik bir öneme sahip. Her enfeksiyon sepsis değil ama bağışıklık sisteminin iyi çalışmadığı kişiler ve koşullarda sepsis riski artmaktadır” dedi.