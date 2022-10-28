Araçlara ‘alkol kilidi’ geliyor: Resmi Gazete'de tarih verildi

Trafikte güvenliğin artırılması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Buna göre yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğuna ilişkin mevzuatın yürürlüğe gireceği tarih, 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi.
AVRUPA'DA ALKOL KİLİDİ UYGULAMASI
Araçlara takılan alkol kilitleri, belirli bir sınırı aşan alkollü sürücülerin araç kullanmasını önleyerek trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.
- Raporlara göre aşırı alkol Avrupa’daki tüm karayolu ölümlerinin yaklaşık yüzde 25’ine denk geliyor.
Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı yönetmeliği Avrupa Resmi Gazetesi’nde 30.07.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.