Areda Survey araştırdı: Türk döneri mi Alman döneri mi?

Araştırmaya göre Almancıların yüzde 65,8'i Türk döneri tercih ederken, yüzde 34,2'si Alman dönerini tercih ediyor.
Araştırmaya göre Almancıların yüzde 65,8'i Türk dönerini tercih ederek Vedat Milor’un tarafında. Peki, Alman dönerini tercih eden yüzde 34,2'lik kesimin tarafında hangi gastronomi üstadı yer alıyor?
Almancıların yurda girişiyle aile ve akraba ziyaretlerinin vazgeçilmez tartışmalarından biri olan döner tercihi tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Alman döneri mi daha lezzetli yoksa Türk döneri mi? Araştırmaya göre Almancıların yüzde 65,8'i Türk döneri tercih ederken, yüzde 34,2'si Alman dönerini tercih ediyor.
Metodoloji
Bu çalışma, Türkiye ve Almanya’da yaşayan 1.188 Türk vatandaşının katılımıyla 9 -14 Ağustos 2023 tarihleri arasında kantitatif araştırma yönteminde CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirilmiştir.