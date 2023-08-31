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Hayat

Areda Survey araştırdı: Türk döneri mi Alman döneri mi?

Areda Survey tarafından Türkiye ve Almanya’da eşzamanlı olarak bin 188 Türk vatandaşının katılımıyla gerçekleştirilen Almancılar araştırması gündemi meşgul ederek Türk döneri mi Alman dönerimi tartışmasını başlatmıştı. Vedat Milor’un “Alman dönerinin bizdeki dönerden daha iyi olma ihtimali paralel evren dahil sıfır” açıklamasıyla tartışma bir gastronomi savaşına döndü.

12:17 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Araştırmaya göre Almancıların yüzde 65,8'i Türk döneri tercih ederken, yüzde 34,2'si Alman dönerini tercih ediyor.

Araştırmaya göre Almancıların yüzde 65,8'i Türk döneri tercih ederken, yüzde 34,2'si Alman dönerini tercih ediyor.

Araştırmaya göre Almancıların yüzde 65,8'i Türk dönerini tercih ederek Vedat Milor’un tarafında. Peki, Alman dönerini tercih eden yüzde 34,2'lik kesimin tarafında hangi gastronomi üstadı yer alıyor?

Almancıların yurda girişiyle aile ve akraba ziyaretlerinin vazgeçilmez tartışmalarından biri olan döner tercihi tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Alman döneri mi daha lezzetli yoksa Türk döneri mi? Araştırmaya göre Almancıların yüzde 65,8'i Türk döneri tercih ederken, yüzde 34,2'si Alman dönerini tercih ediyor.

Metodoloji


Bu çalışma, Türkiye ve Almanya’da yaşayan 1.188 Türk vatandaşının katılımıyla 9 -14 Ağustos 2023 tarihleri arasında kantitatif araştırma yönteminde CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirilmiştir.



#Areda Survey
#Türk Döneri
#Alman Döneri
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