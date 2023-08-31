Areda Survey araştırdı: Türk döneri mi Alman döneri mi?

Baklava kime ait? Türklere mi Yunanlara mı? Türkiye’de bayramın yaklaşmasıyla akıllara baklavanın gelmesi iki kültür arasındaki tartışmayı da yeniden alevlendirdi. Peki, baklava kime ait? Türklere mi Yunanlara mı? Türkiye ile Yunanistan arasında uzun zamandır devam eden baklava tartışması yeniden alevlendi. Uluslararası araştırmalara imza atan Areda Survey’in iki ülkede eşzamanlı olarak bin 848 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre Yunanların yüzde 62,7’si baklavanın kendilerine ait olduğunu düşünüyor. Türklerde ise bu rakam yüzde 95,4 olarak göze çarpıyor.