Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 61,8’i ekmeğini israf etmiyor

Areda Survey’in ekmek tüketimi araştırmasına göre Türk halkının yüzde 30,3’ü ekmeğimi bayat tüketirim diyorken, yüzde 25,6’si kızartıp yeniden tüketirim diyor.

Diğer seçenekler ise yüzde 15,9 hayvanlara veririm, yüzde 13,4 derin dondurucuya koyarım, yüzde 12,8 farklı yemeklerde değerlendiririm, yüzde 1,1 ihtiyacı olan birine veririm, yüzde 0,9 ise çöpe atarım diyor.

EKMEĞİMİZİN KIYMETİNİ BİLİYORUZ

Sofralarımızın olmazsa olmazı ekmek her öğünümüze ayrı bir lezzet katar. Fırından yeni çıkmış ekmek, kokusu ve çıtırtısı yemek saatinin geldiğini haber verir. Reçelleri dayanılmaz, çorbaları doyurucu, sulu yemekleri lezzetli hale getirir. Peki, ekmek bayatladığında ne oluyor?

Areda Survey’in ekmek tüketimi araştırmasına göre Türk halkının yüzde 30,3’ü ekmeğimi bayat tüketirim, yüzde 25,6’si kızartıp yeniden tüketirim diyor. Diğer seçenekler ise; yüzde 15,9 hayvanlara veririm, yüzde 13,4 derin dondurucuya koyarım, yüzde 12,8 farklı yemeklerde değerlendiririm, yüzde 1,1 ihtiyacı olan birine veririm, yüzde 0,9 ise çöpe atarım diyor.

REKLAM

EKMEK İSRAFI EŞİTTİR FAZLA EKMEK ALIMI

Ekmek deyince aklımıza taze ekmek kokulu fırınlar geliyor. Katılımcıların yüzde 42,3’ü ekmeğini fırından, yüzde 29,3’ü bakkaldan, yüzde 18,1 ekmek satış noktalarından, yüzde 10,4’ü marketten satın alıyor. Ekmek satın alma sıklığı ise yüzde 51,1 ile günde 1 kez, yüzde 28,2 ile her öğün için, yüzde 14,4 ile birkaç günde bir, yüzde 6,3 ile haftada bir kez.

Vazgeçemediğimiz besin kaynağı ekmeği katılımcıların yüzde 61,8’i israf etmediğini, yüzde 27,9’u zaman zaman ve yüzde 10,3’ü ise israf ettiğini belirtiyor. Ekmek israfının temel sebebi yüzde 63,5 ile ihtiyaçtan fazla ekmek alınması olarak görülüyor.

Metodoloji

Areda Survey tarafından 5-12 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ekmek israfı araştırmasına 1200 kişi katıldı. Bu çalışma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

REKLAM