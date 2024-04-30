Areda Survey araştırma: Türk halkının yüzde 71,4’ü kendisini 'çalışkan' olarak tanımlıyor

2022’de kendisini orta düzeyde çalışkan olarak değerlendirenler yüzde 13,5 iken, 2024’de bu oran yüzde 25 olarak karşımıza çıkıyor. 2022’de kendisini çalışkan görmeyenler yüzde 6,5 iken 2024’te ise bu oran yüzde 3,6’ya kadar düşüyor.
Türk halkının yüzde 48,7’sine göre çalışkan olmanın sebebi maddi durumu iyileştirmek
2022’de Areda Survey tarafından yapılan aynı araştırmada “Çok çalışmak veya çalışkanlık ile ilgili yargılardan hangisine katılırsınız?” sorusuna şu cevaplar verilmişti: Yüzde 42,8’isine göre “İnsanın maddi durumunu iyileştirmek için yapılır”; yüzde 38,5’ine göre “Kendimizin yanında ülkemize karşı bir görevdir”; yüzde 9,1’ine göre "Manevi doyum ve başarı duygusuyla yapılır"; yüzde 9,6’sına göre ise "İbadet kapsamında olup insana sevap kazandırır."