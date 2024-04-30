Areda Survey araştırma: Türk halkının yüzde 71,4’ü kendisini 'çalışkan' olarak tanımlıyor

Araştırma sonuçlarında, Türk halkının yüzde 48,7’sine göre çalışkanlık, insanın maddi durumunu iyileştirmek için ortaya koyduğu bir davranış modeli. Katılımcıların yüzde 29,7’si çalışkan olma sebebinin ülkemize karşı bir görev ve sorumluluk olduğunu belirtirken, yüzde 12,5’i çalışkanlığın manevi doyum ve başarı duygusuyla gerçekleşebileceğini düşünüyor. Yüzde 9,2’si ise çalışkanlığın ibadet kapsamında olduğunu ve insana sevap kazandırdığı görüşünü bizlerle paylaşıyor.