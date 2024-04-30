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Areda Survey araştırma: Türk halkının yüzde 71,4’ü kendisini 'çalışkan' olarak tanımlıyor

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3 bin 764 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 71,4’ü kendisini 'çalışkan' olarak tanımlıyor. Katılımcılara, Türk milletini çalışkanlık bakımından değerlendirmeleri istendiğinde ise, yüzde 40,7’si iddialı bir yorum getirerek Türk milletini 'dünyanın en çalışkan milleti' olarak tanımlıyor. Ayrıca halkın yüzde 48,7’si, çalışkan olmayı insanın maddi durumunu iyileştirmek için ortaya koyduğu bir davranış modeli olarak yorumluyor.

Halil Akkoç
11:04 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Areda Survey, Türkiye genelinde 3 bin 764 kişinin katılımıyla 'çalışkan'lık araştırması yaptı.
Areda Survey, Türkiye genelinde 3 bin 764 kişinin katılımıyla 'çalışkan'lık araştırması yaptı.
Areda Survey araştırma şirketi Türkiye genelinde 3 bin 764 kişinin katılımıyla Çalışkanlık Araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya göre,
Türk halkının yüzde 71,4’ü kendisini 'çalışkan' olarak tanımlıyor.
Aynı araştırmanın 2022 yılı verilerinde bu oran yüzde 80’di. Araştırma verilerine göre yıllar içerisinde Türk halkının kendisini çalışkan olarak tanımlama oranında yüzde 8,6’lık bir düşüş olduğu görülüyor.

2022’de kendisini orta düzeyde çalışkan olarak değerlendirenler yüzde 13,5 iken, 2024’de bu oran yüzde 25 olarak karşımıza çıkıyor. 2022’de kendisini çalışkan görmeyenler yüzde 6,5 iken 2024’te ise bu oran yüzde 3,6’ya kadar düşüyor.

Türk halkının yüzde 48,7’sine göre çalışkan olmanın sebebi maddi durumu iyileştirmek

Araştırma sonuçlarında, Türk halkının yüzde 48,7’sine göre çalışkanlık, insanın maddi durumunu iyileştirmek için ortaya koyduğu bir davranış modeli. Katılımcıların yüzde 29,7’si çalışkan olma sebebinin ülkemize karşı bir görev ve sorumluluk olduğunu belirtirken, yüzde 12,5’i çalışkanlığın manevi doyum ve başarı duygusuyla gerçekleşebileceğini düşünüyor. Yüzde 9,2’si ise çalışkanlığın ibadet kapsamında olduğunu ve insana sevap kazandırdığı görüşünü bizlerle paylaşıyor.

2022’de Areda Survey tarafından yapılan aynı araştırmada “Çok çalışmak veya çalışkanlık ile ilgili yargılardan hangisine katılırsınız?” sorusuna şu cevaplar verilmişti: Yüzde 42,8’isine göre “İnsanın maddi durumunu iyileştirmek için yapılır”; yüzde 38,5’ine göre “Kendimizin yanında ülkemize karşı bir görevdir”; yüzde 9,1’ine göre "Manevi doyum ve başarı duygusuyla yapılır"; yüzde 9,6’sına göre ise "İbadet kapsamında olup insana sevap kazandırır."

Halkın yüzde 40,7’sine göre 'Türk milleti dünyanın en çalışkan milletidir'

Türk halkının yüzde 40,7’si konuyla ilgili iddialı bir yorum getirerek "Türk milleti dünyanın en çalışkan milletidir" ifadesini kullanıyor.
Yüzde 34,9’u Türk milletinin çalışkanlığını ortalama düzeyde bulurken, yüzde 24,4’ü ise Türk milletini genel olarak çalışkan bulmuyor.
Areda Piar'dan algı araştırması: Türk halkının yüzde 82,1’ine göre kafe ve restoran işletmecileri fırsatçılık yapıyor!

Areda Piar araştırma şirketi, Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla Kafe ve Restoran Fiyatları Algı Araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 88,3’ü kafe ve restoran fiyatlarını oldukça yüksek bulurken, yüzde 82,1’i kafe ve restoran işletmecilerinin enflasyonu bahane ederek fiyat yükselttiklerini ve bunu fırsatçılığa çevirdiklerini düşünüyor. Yüzde 66,2’si geçen yıla göre kafe ve restoranlarda daha az tüketim yapıyor. Tek seferde bir kişi için ortalama 553,5 TL hesap ödeniyor ve hesap ödendikten sonra halkın yüzde 33’ünü pişmanlık duygusu sarıyor. Fiyat artışları nedeniyle başlatılan boykot kampanyalarını ise yüzde 47,6’sı çözüm olarak görüyor.

#Areda Survey
#Türk Milleti
#Araştırma
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