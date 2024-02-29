Areda Survey sordu: Türk toplumunda yardımlaşma ve dayanışma kültürü azalıyor mu?

Türk halkının yüzde 51,2’si paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün azaldığını düşünüyor
Dayanışma kültürünün arttığını belirtenlerin oranları 2021’de yüzde 32,2; 2022’de yüzde 28,2 ve 2023’te yüzde 31,3 olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte pek değişmediğini ifade edenlerin oranları 2021’de yüzde 13,6; 2022’de yüzde 21,1 ve son olarak 2023’te yüzde 17,5 olarak belirleniyor.
Kadınlar erkeklere göre daha karamsar
Türk toplumundaki dayanışma kültürünün giderek azaldığını en çok düşünen yaş grubu son araştırmaya göre yüzde 66,3 ile 55 yaş ve üstü. 35-54 yaş aralığındakilerde bu oran yüzde 50,5 ve 18-34 yaş aralığındakilerde de yüzde 40,2 olarak karşımıza çıkıyor. Dayanışma kültürünün arttığını en yüksek oranda söyleyen grup yüzde 38,4 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler. 35-54 yaş aralığındaki katılımcıları yüzde 30,6’sı bu kültürün arttığını düşünürken 55 yaş ve üzerinde ise bu oran yüzde 23,2 olarak belirleniyor.
Kültürel değerlerin olumsuz yönde değişim gösterdiğini düşünenler giderek artıyor
Araştırma kapsamında katılımcılara, kültürel değerler bakımından Türk toplumunun hangi yönde değişim gösterdiği de soruldu. Türk halkının yüzde 57,3’ü olumsuz yönde değişimin olduğunu söylerken, yüzde 28,2’si olumlu yönde değişimin olduğunu düşünüyor. Değişim yaşanmadığını düşünenler ise yüzde 14,6 oranına sahip.