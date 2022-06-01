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Arkeoloji Günleri başlıyor

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) ve Institut français Istanbul, Avrupa Arkeoloji Günleri çerçevesinde 17-19 Haziran’da Türk-Avrupa Arkeoloji Günleri düzenleyecek. A

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arkeoloji Günleri başlıyor
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Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) ve Institut français Istanbul, Avrupa Arkeoloji Günleri çerçevesinde 17-19 Haziran’da Türk-Avrupa Arkeoloji Günleri düzenleyecek. Avrupa Arkeoloji Günleri, Türkiye’nin birçok şehri ve Avrupa’da arkeoloji meraklılarına üç gün boyunca arkeoloji dünyasını etkinliklerle aktaracak.

Projeyle tarih tutkunu ve meraklılarına arkeolojik araştırma kulislerinde olup bitenler sergi, arkeoloji konulu kitap standları ve çocuklara yönelik atölyelerle tanıtılacak. Etkinlik boyunca çeşitli film gösterimleri de yapılacak. Etkinlik programı https://journees-archeologie.f... adresinden Türkiye başlığı seçilerek incelenebilir. Herkesin katılımına açık olacak etkinlik Institut français Istanbul’da gerçekleşecek.

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