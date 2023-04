Atıl yapılar dönüşebilir

Günümüzün en önemli mimarlık etkinlik-lerinden biri olarak kabul edilen 18. Venedik Mimarlık Bienali, 20 Mayıs’ta açılıyor. Bu yıl, mimar, akademisyen ve yazar Lessley Lokko küratörlüğünde, “Geleceğin Laboratuvarı/ The Laboratory of the Future” başlığıyla düzenlenecek bienalde ana serginin yanı sıra Arsenale, Giardini ve şehrin farklı mekânlarında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 63 ülkenin sergileri yer alacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın koordinasyonunu üstlendiği Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda bu yıl, küratörlüğünü Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın üstlendiği “Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi” adlı proje yer alıyor.