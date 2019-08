Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı Hollanda’da Türk kültür değerlerini Hollandaca ve farklı dillere tercüme etmeye devam eden Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi, yayınlarına Avrasya Yazarlar Birliği ve Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi iş birliği ile ünlü Türk filozofu Farabi ve fikirlerinin tanıtılması amacıyla İngilizce “Al-Farabi: Philosophy of the Second Master” kitabını ilave etti.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2019, 10:13 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019, 10:18 IHA