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Hayat Ayasofya Camiinde ilk bayram namazı Vatandaşlar koşarak geldi
AKTÜEL

​Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı: Vatandaşlar koşarak geldi

Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı: Vatandaşlar koşarak geldi

Ayasofya Camii'nde ilk defa kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar gece saatlerinde gelmeye başladı. Kontrol noktasını geçen vatandaşlar koşarak camiye gitmeye başladı.

Haber Merkezi DHA
Kontrol noktasını geçen vatandaşlar koşarak camiye gitmeye başladı.
Kontrol noktasını geçen vatandaşlar koşarak camiye gitmeye başladı.

Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Camii'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler Ayasofya Camii'ne doğru koşmaya başladı.

Kontrol noktasını geçen vatandaşlar koşarak camiye gitmeye başladı.

Kontrol noktasını geçen vatandaşlar koşarak camiye gitmeye başladı.

Kontrol noktasını geçen vatandaşlar koşarak camiye gitmeye başladı.

Kontrol noktasını geçen vatandaşlar koşarak camiye gitmeye başladı.

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