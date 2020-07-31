​Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı: Vatandaşlar koşarak geldi

Teknoloji

Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı ve böylelelikle yürürlüğe girmiş oldu. Kanunla birlikte suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek. Bu ve diğer maddeler sosyal medya kullanımının çok daha güvenli olmasını sağlayacak.