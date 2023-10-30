Aycın’a Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Hasan Aycın.
Yeni Şafak çizeri Hasan Aycın, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ödül almaya hak kazanan sanatçıları sosyal medya hesabından paylaştı. Ödüle layık görülen isimler alanlarına göre şöyle: Süleyman Uludağ (Bilim), Ali Birinci (Kültür), Emel Sayın (Müzik), Hasan Aycın (Karikatür), Sami Şekeroğlu (Sinema), Refik Anadol (Dijital Sanat), Sinan Genim (Mimari), Nazan Bekiroğlu (Edebiyat). Vefa Ödülü’ne ise; Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Semiha Ayverdi layık görüldü.
CUMHURİYETİ TAÇLANDIRDILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”