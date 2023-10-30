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Aycın’a Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Yeni Şafak çizeri Hasan Aycın, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Ödül kazanan isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

04:00 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 00:50 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hasan Aycın.

Hasan Aycın.

Yeni Şafak çizeri Hasan Aycın, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ödül almaya hak kazanan sanatçıları sosyal medya hesabından paylaştı. Ödüle layık görülen isimler alanlarına göre şöyle: Süleyman Uludağ (Bilim), Ali Birinci (Kültür), Emel Sayın (Müzik), Hasan Aycın (Karikatür), Sami Şekeroğlu (Sinema), Refik Anadol (Dijital Sanat), Sinan Genim (Mimari), Nazan Bekiroğlu (Edebiyat). Vefa Ödülü’ne ise; Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Semiha Ayverdi layık görüldü.

CUMHURİYETİ TAÇLANDIRDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”




#Hasan Aycın
#Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
#Recep Tayyip Erdoğan
7 saat önce
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