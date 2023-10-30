Aycın’a Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Yeni Şafak çizeri Hasan Aycın, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ödül almaya hak kazanan sanatçıları sosyal medya hesabından paylaştı. Ödüle layık görülen isimler alanlarına göre şöyle: Süleyman Uludağ (Bilim), Ali Birinci (Kültür), Emel Sayın (Müzik), Hasan Aycın (Karikatür), Sami Şekeroğlu (Sinema), Refik Anadol (Dijital Sanat), Sinan Genim (Mimari), Nazan Bekiroğlu (Edebiyat). Vefa Ödülü’ne ise; Attila İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Semiha Ayverdi layık görüldü.