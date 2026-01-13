Aziz Sancar tarih vererek açıkladı: Kanser çalışmasında kritik başarı

ABD'de çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibi, glioblastoma tedavisine yönelik EdU (DNA etiketleyici) ile Temozolomid (TMZ – kemoterapi) kombinasyonuna dayanan yeni bir yöntem geliştirdi.





Bu kombinasyonun, kanser hücrelerini seçici biçimde hedeflediği ve sağlıklı hücrelere zarar vermeden etki gösterdiği bildirildi.





Araştırmaya göre EdU, kanser hücrelerinin DNA'sına bağlanarak onları işaretliyor; TMZ ise bu işaretli hücreleri etkili biçimde yok ediyor. Yöntemin kan-beyin bariyerini geçebilmesi, çalışmayı özellikle önemli kılan unsurlar arasında yer alıyor.





FARELERDE TÜMÖR TAMAMEN YOK OLDU

Çalışmanın deneysel aşamalarında elde edilen bulgular dikkat çekici:

Hücre kültürü deneylerinde, EdU + TMZ kombinasyonu, glioblastoma hücre hatlarını (U87 ve T98G) yüksek etkinlikle yok etti.





Fare modellerinde, kombinasyon tedavisiyle tümörler yaklaşık 23 gün içinde tamamen ortadan kalktı.





Tedavi uygulanan farelerin 250 günden fazla süre kansersiz yaşadığı gözlemlendi.

Sadece TMZ veya sadece EdU verilen gruplarda ise yaşam süresi 45–53 günle sınırlı kaldı.





BİLİMSEL MAKALE VE PATENT

Araştırma sonuçları, bilim dünyasının saygın dergilerinden PNAS’te (Proceedings of the National Academy of Sciences) yayımlandı.





Çalışmaya ilişkin yöntem için ayrıca WO 2024/020491 A1 numaralı patent başvurusu da yapıldı.





İNSAN DENEYLERİ İÇİN SÜREÇ SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre, yöntemin insanlar üzerinde denenebilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) nezdindeki izin süreci devam ediyor. Klinik denemelerin 2026 yılı içinde başlayabileceği ifade ediliyor.





• Türk Kamuoyuna Duyuru

• Çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi ve övgü dolu mesajlarınız için teşekkür ederim.

• Söz konusu çalışmada elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından elbette memnuniyet ve umut vericidir.

• Ancak son günlerde duyduğunuz bu güzel… — Aziz Sancar (@AzizGwenSancar) January 12, 2026





AZİZ SANCAR’DAN TÜRK KAMUOYUNA NET UYARI

Çalışmanın ardından kamuoyunda oluşan büyük beklenti üzerine Prof. Dr. Aziz Sancar yazılı bir açıklama yaparak şu uyarılarda bulundu:

“Çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi ve övgü dolu mesajlarınız için teşekkür ederim.