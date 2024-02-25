Bakan Yumaklı: Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi 'Su Samuru' oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince görüntülenen su samurunun doğal yaşam alanında koruma altına alındığını belirterek, "Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi 'Su Samuru' oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da görüntülenen su samuruna yer verdi. 'Yaşat, Koru, Sev' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi 'Su Samuru' oldu. Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.