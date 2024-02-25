|
Hayat

Bakan Yumaklı: Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi 'Su Samuru' oldu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da görüntülenen su samuruna yer verdi. 'Yaşat, Koru, Sev' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi 'Su Samuru' oldu. Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

15:48 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kastamonu’daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi "Su Samuru" oldu
Kastamonu’daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi "Su Samuru" oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince görüntülenen su samurunun doğal yaşam alanında koruma altına alındığını belirterek, "Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi 'Su Samuru' oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da görüntülenen su samuruna yer verdi. 'Yaşat, Koru, Sev' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Kastamonu'daki eşsiz doğal yaşamın bu seferki sürprizi 'Su Samuru' oldu. Ekiplerimiz tarafından görüntülenen sevimli misafirimiz, korumamız altında doğal yaşam alanında ömrünü sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.




#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#su samuru
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? YKS başvuruları uzatılacak mı, kaç gün sürecek?