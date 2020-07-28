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Hayat Bakanlık duyurdu Huzurevinde kalan yaşlı ve engelli vatandaşlara bayramda bir haftalık moral izni
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Bakanlık duyurdu: Huzurevinde kalan yaşlı ve engelli vatandaşlara bayramda bir haftalık moral izni

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaşlılar için müjdeli haber geldi. Bakan Selçuk, Kurban Bayramı'nda huzurevleri ile engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan vatandaşların ailelerinin yanına bir hafta izinli gidebileceğine belirterek, "Büyüklerimizden ve yakınlarından ricam, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayramı geçirmemiz yönünde" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Huzurevinde kalan yaşlı ve engelli vatandaşlar bayramda bir hafta ailelerinin yanına gidebilecek.
Huzurevinde kalan yaşlı ve engelli vatandaşlar bayramda bir hafta ailelerinin yanına gidebilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadeleye ilişkin önlemleri Türkiye'de henüz vaka çıkmamışken almaya başladıklarını belirterek, vaka görüldüğü andan itibaren de bu kuruluşlara ziyaret kısıtlamasının getirildiğini anımsattı. Koranavirüs tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yakınlarıyla bayramlaşamadıklarını aktaran Selçuk, "Kurban Bayramında da yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik. Bu bayram yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecekler. Büyüklerimizden ve yakınlarından ricam, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayramı geçirmemiz yönünde." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'tan huzurevi açıklaması: Ziyaretçi kabul edilmeyecek
KORONAVİRÜS
Bakan Selçuk'tan huzurevi açıklaması: Ziyaretçi kabul edilmeyecek
  • Bakan Selçuk, izin kullanacak engelli ve yaşlı vatandaşların izin dönüşlerinde kuruluşlara girişlerini yalnızca vardiya değişim günlerinde yapabileceklerini vurguladı. İzin sonrası engelli ve yaşlı vatandaşlara kuruluşa alınmadan önce koronavirüs testi uygulanacağını aktaran Selçuk, "Negatif test sonrasında en az 7 gün süresince kuruluşlarımızda sosyal izolasyon kurallarına riayet edecekler." bilgisini paylaştı.

Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
KORONAVİRÜS
Her huzurevinde bir doktor görev yapacak

Selçuk, 31 Ağustos'a kadar en az 7 gün olacak şekilde sabit vardiya uygulamasına devam edileceğine dikkati çekerek, pandemi sürecinde yaşlıların ve engellilerin yanında olan, gece gündüz demeden onlara yardımcı olan personele özverili çalışmaları için de teşekkür etti.

Normalleşme Rehberi hazırlandı

Öte yandan, Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü de "COVID-19 Normalleşme Rehberi" hazırladı. Engeli ve yaşlılara yönelik yapılan çalışmaların anlatıldığı rehberde, normalleşme sürecinde mutfakta, yemekhanelerde, kafeteryada, sportif ve sosyal faaliyetlerde dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı. Rehberde, mutfak girişlerinde hijyenik paspas bulunması, mutfak personelinin maskesiz çalışmaması, yemek servisinin yemekhane personeli tarafından tabldot şeklinde yapılması, kronik hastalığı bulunanların hekim önerisi ile sportif ve efor gerektiren faaliyetlerine katılması, bocce gibi takım oyunlarında antrenmanları sosyal sosyal mesafeyi koruyarak yapmaları önerileri yer aldı.

Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak
KORONAVİRÜS
Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak

"Olumlu düşünün, yalnız olmadığınızı unutmayın"

Bakanlık rehberde, normalleşme sürecinde psikolojik sağlığın korunması için neler yapılabileceği konusunda da şu tavsiyelerde bulundu: "Geleceğe yönelik karamsar düşüncelere sahip olmak ve salgın yokmuş gibi davranmak uyku ve yeme düzenini olumsuz etkileyebilir. Mümkün olduğunca sakin kalarak olumlu düşünmeye çalışmalıyız. Geleceğe yönelik felaket senaryoları kurmak, içinde bulunduğumuz anı kötüleştirir ve var olan motivasyonumuzu düşürür. Bu süreçte yalnız olmadığımızı unutmamalıyız."

En güzel Kurban Bayramı mesajları 2020
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En güzel Kurban Bayramı mesajları 2020

"Beden ve zihni aktif tutmak iyi gelecektir"

Duygu ve düşünceleri paylaşmanın kaygı ve korkuları azalttığına işaret edilen rehberde, yaşlı ve engelliler için "Kuruluş kuralları çerçevesinde, günlük veya haftalık olarak zamanı planlamalı; kendimize, sosyal mesafe, el yıkama, maske gibi tedbirleri elden bırakmadan, günlük rutinler oluşturmalıyız. Bu süreçte, bedenimiz ve zihnimizi aktif tutmak bize iyi gelecektir. Müzik dinlemek, kitap okumak, odada egzersiz yapmak gibi bize iyi geleceğini düşündüğümüz aktiviteler yapmalıyız. Tedbirlere uyarak kuruluşta düzenlenen sportif ve sosyal faaliyetlere, eğimlere katılım göstermeliyiz." önerisi yer aldı.

Bilim Kurulu üyesi Kurban Bayramı hakkında net konuştu: Bayram ziyaretlerine gitmeyin
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  • Ayrıca sigara gibi sağlığa zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerektiği de belirtilen rehberde, "Sevdiklerimizle iletişimi kesmemeliyiz. Görüntülü arama, sesli arama, mesajlaşma gibi iletişim yöntemleriyle aile üyelerimiz, arkadaşlarımız, yakınlarımız ile iletişim sağlamalıyız. Özellikle yeni teknolojiye uyum sorunu yaşamamız durumunda, kuruluşlarımızdaki personellerimizden destek olması için yardım istemeliyiz." ifadeleri kullanıldı.
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