Bakanlık duyurdu: Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor

Kız Kulesi bugün yeniden ziyarete açılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,
kuleye ulaşım, Üsküdar Salacak sahil düzenleme çalışmaları sebebiyle Karaköy İskelesi'nden gerçekleştirilecek.
Kuleye tekne seferleri her gün 9.30-17.00 arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecek.
Aslına yaraşır şekilde restore edilen Kız Kulesi, gelecek nesillere de miras kalsın diye uzman isimlerin de katkılarıyla 2 yılı aşkın süren titiz bir çalışma sonucu güçlendirildi.
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1 saat önce