Balıklıgöl’de kapsamlı restorasyon

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa’nın simge mekânı tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi’nde, altyapı, peyzaj ve ışıklandırmadan bilgilendirme panolarına varıncaya kadar kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmaları, Şanlıurfa Valiliği bünyesinde sürüyor. Yerleşkede bulunan Balıklıgöl, Dergah Camisi, Rızvaniye Camisi, Amfi Tiyatro alanı ile Urfa Kalesi arasındaki güzergahlarda yıpranan, bozulan yollar ve taşlar, tarihi yapıya uygun olarak elden geçiriliyor. Bütün çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.