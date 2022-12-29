Sanatçı Yeşim Salkım, TVNET'te yayımlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Türkiye'nin sınırlarını korumak için Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Salkım, o sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

Salkım'ın Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktığı paylaşımı.

"Ben genel anlamda savaşa karşıyım." diyen Salkım'a, "Bu savaş değil harekat. Savaş legal bir orduya karşı yapılan operasyondur. Bu terörle mücadeledir." hatırlatması yapıldı.

"BEN ORADA HAREKAT GÖREMİYORUM"

Salkım, "Barış Pınarı sadece isim. Ben orada harekat göremiyorum. Siz size ne verilirse inanmayı tercih edebilirsiniz. Ben televizyonlarda her gördüğüme inanmıyorum. Televizyon istediğini öne çıkarır, istediğini arkaya çeker." diye konuştu.

OYNAT 03:49 Barış Pınarı'na karşı çıkan Yeşim Salkım: Ben orada harekat göremiyorum Türkiye'nin sınırlarını korumak için Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan sanatçı Yeşim Salkım, tepki çeken o açıklamasıyla ilgili TVNET canlı yayınında konuştu. Salkım, 'Barış Pınarı sadece isim. Ben orada harekat göremiyorum. Siz size ne verilirse inanmayı tercih edebilirsiniz. Ben televizyonlarda her gördüğüme inanmıyorum.' dedi.



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"ALTILI MASA TOPLANIP GÜN YAPIYOR"

"Altılı masadan kimi aday olarak görüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Salkım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar sürekli gün yapıyorlar. Ben de anlamadım. Gönülden desteklediğim bir Mansur Yavaş var. Kadınlar gibi altın günü yapıyorlar. Politika adaya bakar. 'Herkes biz adayımızı görmek istiyoruz' diyor. Altılı masadan hiçbir lideri adayım olarak görmüyorum. Eğer aday olursa Kılıçdaroğlu'na oy atarım. "

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