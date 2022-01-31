​Barış ve birliğin mütefekkiri Cevdet Said vefat etti

Sivil direnişçi, mütefekkir ve yazar Cevdet Said, 91 yaşında yoğun bakım tedavisinin sürdüğü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

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Suriye’nin Çerkez asıllı ünlü İslam alimi Cevdet Said, şiddet karşıtlığı ve barış içinde bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak için neredeyse bir ömür harcadı. Ülkemizde tanınırlığı ise İlhan Kutluer’in dilimize kazandırdığı “Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları” kitabıyla oldu.

DEFALARCA TUTUKLANDI

Aile kökleri Kuzey Kafkasya’ya kadar uzanan Said, 1931’de Suriye’nin Golan bölgesindeki Bîr’ul Acem köyünde dünyaya geldi. 1958 yılı sonunda Ezher’de okumak için Mısır’a gitti. Önce Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi, ardından Eğitim Fakültesi’nde ihtisas yaptı. Mezun olunca da Suudi Arabistan’a gidip iki yıl öğretmenlik yaptı. Ardından Suriye ile Mısır arasındaki birleşme sürecinde Şam’a döndü ve öğretmen olarak göreve başladı.

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Aynı yıl zorunlu askerlik hizmetini ifa etmek için orduya katıldı. Mensubu olduğu tugay askerî darbeye katılınca, darbeye itiraz ederek görev almayı reddetti. Said, Baas Partisi’nin iktidar olduğu dönemde entelektüel bakışı ve muhalif faaliyetleri gerekçe gösterilerek defalarca tutuklandı.

Suriye Savaşı sebebiyle 20 Aralık 2012 tarihinde Türkiye’ye hicret eden büyük mütefekkir, o tarihten itibaren İstanbul’da yaşadı ve iki yıl önce Türk vatandaşlığı aldı. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında yüzü aşkın konferans verdi, yazılar yazdı, sanal ortamda hiç aksatmadan tefsir derslerini sürdürdü.

İSLAM BİRLİĞİNİ SAVUNUYORDU

İlk kitabı 1966 yılında “Adem’in İlk Oğlunun Mezhebi – İslami Harekette Şiddet Sorunu” başlığıyla yayınlandı. Nebîlerin barışçıl yöntemi benimsediğini ve değişim sürecinde şiddet kullanımını reddettiğini anlatan yazar, şiddet ile düşünce arasında zorunlu ters bir ilişkinin de mevcut olduğunu savundu. Cevdet Said’in önemle üzerinde durduğu konulardan birisi de İslam ülkelerinin birliği meselesiydi. Avrupa ülkelerinin barış yoluyla birleşmesinin insanlık tarihinde çok önemli bir sayfa olduğunu savunan yazar, İslam ülkeleri arasında Avrupa Birliği’ne benzer bir birliğin kurulmasını öneriyordu.

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KİTAPLARI

Seksenli yıllardan itibaren Türkçe’ye çevrilen kitaplarından bazıları; Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, Ademin Oğlu Habil Gibi Ol, Ademoğlunun İlk Mezhebi, Bir Çıkış Yolu, Kendilerini Değiştirmedikçe, Güç İrade Eylem, Cömert Rabbinin Adıyla Oku, İslam Dünyasının Krizleri, Değişim Rüzgarları ve Şiddet Erdemi Öldürür.

Sivil direnişin kurucularındandı

Mütefekkir Cevdet Said’ in ardından birçok kişi taziye mesajı yayınladı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, “Cevdet Said Hoca sabaha yakın dünyamızdan ayrıldı. Cezayirli düşünür Malik bin Nabi’nin en büyük talebelerindendi. O sivil direnişin kurucularındandı. Zulme karşı çıkmakta ısrarcı olmak onun ilkelerinden birisiydi. Allah ikisine de rahmet etsin.”

in ardından birçok kişi taziye mesajı yayınladı. “Cevdet Said Hoca sabaha yakın dünyamızdan ayrıldı. Cezayirli düşünür Malik bin Nabi’nin en büyük talebelerindendi. O sivil direnişin kurucularındandı. Zulme karşı çıkmakta ısrarcı olmak onun ilkelerinden birisiydi. Allah ikisine de rahmet etsin.” Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez , “Bugün İslam dünyası önemli bir mütefekkirini kaybetti. Cevdet Said İstanbul’da Rahmet-i Rahmân’a erdi.”

, “Bugün İslam dünyası önemli bir mütefekkirini kaybetti. İstanbul’da Rahmet-i Rahmân’a erdi.” TBMM Başkanı Mustafa Şentop , “İslam âleminin değerli mütefekkiri Cevdet Said, 91 yaşında İstanbul’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ailesine, sevenlerine ve İslam düşünce dünyasına başsağlığı diliyorum.”

, “İslam âleminin değerli mütefekkiri Cevdet Said, 91 yaşında İstanbul’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ailesine, sevenlerine ve İslam düşünce dünyasına başsağlığı diliyorum.” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen Mü’mince istikametini asla bozmayan, barış ve selametin öncü mütefekkiri Cevdet Said Hakk’a yürüdü.”

GÜNDEM Cevdet Said Türkiye'ye yerleşiyor

HAYAT İslam alemi çökmüyor, farkındalık yaşıyor