Hayat Barış ve birliğin mütefekkiri Cevdet Said vefat etti
KÜLTÜR SANAT

Barış ve birliğin mütefekkiri Cevdet Said vefat etti

Suriyeli İslam Alimi Cevdet Said, İstanbul’da vefat etti. Yazdığı kitaplar ve verdiği konferanslarla şiddetsiz barışın mümkün olduğunu savunan yazar, ülkemizde “Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları” kitabıyla biliniyor. Baas Partisi döneminde düşünceleri dolayısıyla defalarca tutuklanan Said, Suriye Savaşı’nın başladığı 2012 yılında ülkemize hicret etti.

Abone Ol Google News
Sevda Dursun Yeni Şafak
​Barış ve birliğin mütefekkiri Cevdet Said vefat etti
Cevdet Said

Sivil direnişçi, mütefekkir ve yazar Cevdet Said, 91 yaşında yoğun bakım tedavisinin sürdüğü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Bu fotoğraf hakkında bir şeyler yaz
Bu fotoğraf hakkında bir şeyler yaz

Suriye’nin Çerkez asıllı ünlü İslam alimi Cevdet Said, şiddet karşıtlığı ve barış içinde bir dünyanın mümkün olduğunu anlatmak için neredeyse bir ömür harcadı. Ülkemizde tanınırlığı ise İlhan Kutluer’in dilimize kazandırdığı “Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları” kitabıyla oldu.

DEFALARCA TUTUKLANDI

Aile kökleri Kuzey Kafkasya’ya kadar uzanan Said, 1931’de Suriye’nin Golan bölgesindeki Bîr’ul Acem köyünde dünyaya geldi. 1958 yılı sonunda Ezher’de okumak için Mısır’a gitti. Önce Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi, ardından Eğitim Fakültesi’nde ihtisas yaptı. Mezun olunca da Suudi Arabistan’a gidip iki yıl öğretmenlik yaptı. Ardından Suriye ile Mısır arasındaki birleşme sürecinde Şam’a döndü ve öğretmen olarak göreve başladı.

Aynı yıl zorunlu askerlik hizmetini ifa etmek için orduya katıldı. Mensubu olduğu tugay askerî darbeye katılınca, darbeye itiraz ederek görev almayı reddetti. Said, Baas Partisi’nin iktidar olduğu dönemde entelektüel bakışı ve muhalif faaliyetleri gerekçe gösterilerek defalarca tutuklandı.

Suriye Savaşı sebebiyle 20 Aralık 2012 tarihinde Türkiye’ye hicret eden büyük mütefekkir, o tarihten itibaren İstanbul’da yaşadı ve iki yıl önce Türk vatandaşlığı aldı. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında yüzü aşkın konferans verdi, yazılar yazdı, sanal ortamda hiç aksatmadan tefsir derslerini sürdürdü.

İSLAM BİRLİĞİNİ SAVUNUYORDU

İlk kitabı 1966 yılında “Adem’in İlk Oğlunun Mezhebi – İslami Harekette Şiddet Sorunu” başlığıyla yayınlandı. Nebîlerin barışçıl yöntemi benimsediğini ve değişim sürecinde şiddet kullanımını reddettiğini anlatan yazar, şiddet ile düşünce arasında zorunlu ters bir ilişkinin de mevcut olduğunu savundu. Cevdet Said’in önemle üzerinde durduğu konulardan birisi de İslam ülkelerinin birliği meselesiydi. Avrupa ülkelerinin barış yoluyla birleşmesinin insanlık tarihinde çok önemli bir sayfa olduğunu savunan yazar, İslam ülkeleri arasında Avrupa Birliği’ne benzer bir birliğin kurulmasını öneriyordu.

KİTAPLARI

Seksenli yıllardan itibaren Türkçe’ye çevrilen kitaplarından bazıları; Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, Ademin Oğlu Habil Gibi Ol, Ademoğlunun İlk Mezhebi, Bir Çıkış Yolu, Kendilerini Değiştirmedikçe, Güç İrade Eylem, Cömert Rabbinin Adıyla Oku, İslam Dünyasının Krizleri, Değişim Rüzgarları ve Şiddet Erdemi Öldürür.

Sivil direnişin kurucularındandı

  • Mütefekkir Cevdet Said’in ardından birçok kişi taziye mesajı yayınladı. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, “Cevdet Said Hoca sabaha yakın dünyamızdan ayrıldı. Cezayirli düşünür Malik bin Nabi’nin en büyük talebelerindendi. O sivil direnişin kurucularındandı. Zulme karşı çıkmakta ısrarcı olmak onun ilkelerinden birisiydi. Allah ikisine de rahmet etsin.”
  • Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Bugün İslam dünyası önemli bir mütefekkirini kaybetti. Cevdet Said İstanbul’da Rahmet-i Rahmân’a erdi.”
  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İslam âleminin değerli mütefekkiri Cevdet Said, 91 yaşında İstanbul’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ailesine, sevenlerine ve İslam düşünce dünyasına başsağlığı diliyorum.”
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen Mü’mince istikametini asla bozmayan, barış ve selametin öncü mütefekkiri Cevdet Said Hakk’a yürüdü.”

Cevdet Said Türkiye'ye yerleşiyor
GÜNDEM
Cevdet Said Türkiye'ye yerleşiyor

İslam alemi çökmüyor, farkındalık yaşıyor
HAYAT
İslam alemi çökmüyor, farkındalık yaşıyor

Yirmi yılda diktatör kalmayacak
GÜNDEM
Yirmi yılda diktatör kalmayacak
Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden uyarı

Ankara dahil çok sayıda kentte yoğun kar yağışı.
Hibe 42 bin TLye çıktı

Hibe 42 bin TL'ye çıktı

​İlk kez ev alacaklara devletten destek.
Özdilden Kılıçdaroğluna salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu

​Türkiye'nin 30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu.

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Yollar kapandı, 80 bin kişi elektriksiz kaldı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ihale iddialarına yanıt.

90 yıllık taş mektebin taş tahtası sıva altından çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.