Barış ve birliğin mütefekkiri Cevdet Said vefat etti Suriyeli İslam Alimi Cevdet Said, İstanbul’da vefat etti. Yazdığı kitaplar ve verdiği konferanslarla şiddetsiz barışın mümkün olduğunu savunan yazar, ülkemizde “Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları” kitabıyla biliniyor. Baas Partisi döneminde düşünceleri dolayısıyla defalarca tutuklanan Said, Suriye Savaşı’nın başladığı 2012 yılında ülkemize hicret etti.

