Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sadece öğrenciler değil aileler ve okulların yönetimleri de büyük bir heyecan yaşadı.

Binlerce öğrenci sonuçların açıklandığı ilk andan itibaren 'tercih' telaşına düşerken, YKS sonuçları çok sayıda okul için de önemli bir başarı göstergesi oluyor.

Üniversite giriş sınavlarında başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, her sene olduğu gibi bu yıl da YKS'de büyük başarılara imza attı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Sümeyra KARACAN, YKS Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 4.'sü olurken onlarca öğrenci de Türkiye derecelerinde yerini aldı.

Kurulduğu günden bugüne adını başarıyla duyuran Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, üniversite yerleştirme sınavı sonuçlarından da başarılarla çıktı.

Okulun ilk 100’de 10 öğrenci, ilk 250’de 20 öğrenci, ilk 500’de 28 öğrenci, ilk 1000’de 38 öğrenci, ilk 5000’de 94 öğrencisi yer aldı.

Başarmayı gelenek haline getirdi

Üniversite giriş sınavlarında başarılarıyla bilinen okulunun Müdürü Mithat Tekçam, şunları söyledi:

"Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek eğitim kurumu vizyonuyla çalışıyoruz. Her yıl yükselen üniversite giriş sınavı başarımızı bu yıl Türkiye dördüncülüğü ile taçlandırdık. Hamdolsun okulumuz başarmayı gelenek haline getirdi.

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Okul Müdürü Mithat Tekçam, “okulumuz, liselere geçiş sınavında en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği okul haline geldi. Bizlere emanet edilen öğrencileri 5 yıl boyunca 4D dediğimiz dil, din, dünyayı tanıma ve davranış eğitimleriyle birlikte akademik olarak da alanında uzman öğretmenlerle üniversite sürecine hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin elde ettiği başarı bizi mutlu ederken, onlar için sarf edilen çabanın sonucunu böyle almak aynı zamanda daha çok çabalamamız için bir vesile kaynağı oluyor.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu süreçte başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür ediyorum. Bu başarılar 1985 yılında temelleri halisane atılan niyetin, gayretin ve emeğin sonucudur.”

Her alanda başarı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde milli eğitim müfredatının yanı sıra Uluslararası Bakalorya (IB) uygulandığını ve okulun bu alanda da başarısıyla gündeme geldiğini vurgulayan Tekçam, "Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönlerini hedef alması için tasarlanmış IB programı, dünyanın öncü üniversitelerince tanınmış ve itibar görmekte. Üçüncü dönem IB mezunlarımızı bu yıl verdik. IB’de Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavında elde ettiğimiz mutlu edici sonuçların benzerini burada da yaşadık. Türkiye 4. sü öğrencimiz Sümeyra Karacan da IB Diploma Programını başarıyla tamamlayarak çift diplomayla okulumuzdan mezun oldu. IB DP’deki başarısını YKS başarısıyla taçlandırdı” dedi.

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Okul Müdürü Mithat Tekçam

IB’den sonra YKS başarısı

2020 YKS'de Türkiye dördüncüsü olan Sümeyra Karacan, "Bu zorlu süreçte okul dışından aldığım desteğin yanında gerek okuldaki rehber hocam gerekse dostlarım her zaman yanımdaydı. Bana benden daha çok inandılar ve beni de başarabileceğime inandırdılar. Lisede kazandığım bu dostluklar benim için YKS sıralamamdan çok daha değerlidir. Ayrıca Uluslararası Bakalorya (IB) programında yer alan bir öğrenci olarak bu programın sınav başarımda önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim. Nitekim IB kapsamında karmaşık ve üst düzey metinleri okumam, yorumlamam ve düşüncelerimi ifade etmem gerekti. Bu da zihinsel becerilerime ve entelektüel zorluklar karşısındaki özgüvenime ciddi anlamda katkıda bulundu. Yani her ne kadar çevremde "IB yoğun bir program olduğu için IB ile YKS bir arada yürümez" düşüncesi hakim olsa da bunun aksi de mümkün. Son olarak, Kartal zor fakat kaliteli bir okul. Bu beş yılda maddi ve manevi pek çok şey kazandım. Bunda emeği olan herkese teşekkür ederim." cümleleriyle başarısının sırrını anlattı.

Rekabet ortamından çok dayanışma ve arkadaşlık ortamı

2020 YKS’de Türkiye derecesi yapan diğer bir isim Mahmud Esad Şahindaş, “Üniversite hazırlık sürecini dün itibariyle nihayete erdirdik. Bu başarıyı nasip eden Rabbime sonsuz hamd ü senalar olsun. Bu başarının sırrı ne diye sorsalar azim ve okul diyebilirim. Dönem olarak önümüzde yüksek dağlar gibi duran derece yapmak, bizden önceki abi ve ablalarımızla doğrusu artık olağanüstülükten çıkmış normal bir olgu haline gelmişti. Eğitim kadrosunun kalitesi ve samimiyeti, okulun fiziksel imkânları, rehberlik servisleri, fizyolojik ve psikolojik olarak insan fıtratını zorlayan bu süreçte rekabet ortamından çok dayanışma ve arkadaşlık ortamının olması, birbirimizin dertleriyle dertlenmek ve daha niceleri kitlesel bir başarıyı da beraberinde getirdi. Maddi manevi her zamanda yanımda duran aileme, emeği geçen bütün idare kadrosuna ve öğretmenlerime can-ı gönülden şükranlarımı sunuyorum. “ dedi.