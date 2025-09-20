Bella Hadid'den kötü haber: Annesi acı dolu anlarını paylaştı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 2013’ten beri mücadele ettiği kronik nörolojik Lyme hastalığında ağırlaşma yaşayarak yeniden hastaneye yatırıldı. Annesi Yolanda Hadid, kızının çektiği acıyı görünmez bir cezaevi içinde yaşamına benzetirken Bella ise yıllardır “dışarıdan göründüğü gibi değilim; her gün en az 10 farklı semptom yaşıyorum” diyerek durumunun ciddiyetini itiraf etmişti.

Lyme hastalığı yeniden nüksetti: Annesi de aynı hastalığı taşıyor

Dünyaca ünlü Filistin kökenli model Bella Hadid, annesi gibi yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle bir kez daha tedavi altına alındı. Annesi Yolanda Hadid acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Anne Hadid, 2013 yılında beri Lyme hastalığı ile mücadele ederken kızı Bella Hadid'in de sonuçsuz kalan tedavilerle büyük acılar çektiğini ifade etmişti. Annesi ise yaptığı paylaşımda "Lyme yolculuğumuzda örnek olmaya çalışıyorum. Ama benim acım, bebeğimin acı çektiğini izlemekle kıyaslanamaz bile" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bella Hadid'in tedavi süresinde kullandığı ilaçların tamamını uzun bir masayı kaplayacak kadar olduğunu gösteren acılı anne Yolanda'nın paylaşımında, kronik nörolojik hastalık olan Lyme ile mücadelede kızına destek olmayı devam ettireceğini vurguladı.

Her zaman Filistin'in sesi oldu

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, babasının Filistinli mülteci geçmişini sıklıkla gündeme getirirken Gazze’ye yönelik insani krizlere ve sivil halkın çektiği acılara sıklıkla dikkat çekmiş, yardım kampanyalarında sıklıkla yer almıştı.

Yardım örgütlerine milyon dolar bağış yapmış, siyonist lobilerin baskılarıyla işbirlikleri bitirilmesine ve markalarla yaşadığı anlaşmazlıklara rağmen kimliğinden ödün vermeden duruşunu sürdürmeye devam etmesi takdirle karşılanıyor.

Lyme hastalığı nedir?

Kene ısırmasıyla bulaşan Lyme hastalığı, erken dönemde grip benzeri şikâyetler ve ciltte kızarıklıkla başlıyor. Tedavi edilmediğinde eklem ağrıları, uyku bozuklukları, kalp ritim sorunları ve nörolojik etkilerle kronikleşerek yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, yoğun iş temposunda ve spor sırasında şiddetli ağrılar yaşadığını, uyku bozuklukları ve kalp ritim düzensizlikleriyle de zorlandığını söyledi. “Her gün en az 10 farklı semptom yaşıyorum ama insanlar dışarıdan sağlıklı olduğumu sanıyor” sözleriyle hastalığın görünmez zorluklarına dikkat çekti.







