Hayat Bir tonluk tosun Paşa alıcısını bekliyor Sahibi arabayla takas etmek istiyor
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Bir tonluk tosun 'Paşa' alıcısını bekliyor: Sahibi arabayla takas etmek istiyor

Çankırı’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazara indirilen ’Paşa’ isimli tosun, alıcısını bekliyor. Paşa'yı doğal yemlerle beslediğini söyleyen besici Metin Kantar, ''Simental cinsi hayvan. Arabaya ihtiyacım var arabayla takas edebilirim. 3 yıldır hayvan bende. bundan büyükleri de var" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bir tonluk tosun Paşa alıcısını bekliyor: Sahibi arabayla takas etmek istiyor
'Paşa' isimli tosun

Kurban Bayramı'na az bir süre kala hayvan sahipleri kurbanlıklarını pazara indirdi. Pazar yerlerinde en çok dikkati büyük hayvanlar çekiyor. Çerkeş ilçesinde besicilik yapan Metin Kantar’ın yetiştirdiği tosun da ilgi gördü. Çerkeş Hayvan Pazarında bulunan 1 ton ağırlığındaki kurbanlık tosun 26 bin liraya alıcı bekliyor. Besici Metin Kantar "Çocukluğumdan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. 1 tonluk hayvan ismi paşa. Hayvan pazarının en büyüğü 26 bin lira istiyorum. Ahırımda da böyle büyük hayvanlarım var. Benim hoşuma gidiyor. Doğal yemlerle besliyorum. Simental cinsi hayvan. Arabaya ihtiyacım var arabayla takas edebilirim. 3 yıldır hayvan bende. bundan büyükleri de var" dedi.

Besici Metin Kantar ve tosunu Paşa
Besici Metin Kantar ve tosunu Paşa

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