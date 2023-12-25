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Hayat

Bir yıldan uzun sürüyorsa dikkat! Depresyonun sinsi hali: Distimi

Depresyon, birçok insanın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir psikolojik sorun. Peki depresyonun da türleri olduğunu biliyor muydunuz? Distimi, bireyin uzun süreli üzüntü, içe kapanıklık, melankoli, aşırı bilinç, sevinçten yoksunluk ve kişisel yetersizlik hissiyle hayatını sürdürdüğü bir kronik depresyon durumu olarak biliniyor. Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, distimi hakkında bilinmeyenleri açıkladı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:11 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Sıklıkla distimi belirtileri depresyon belirtileri taşır ancak ayırıcı üç nokta vardır. Bunlardan ilki gün içinde genelde, çevredeki aktivitelere ilgi duyulmaması, semptomların yetişkinlerde iki yıl, çocuklarda ve ergenlerde bir yıldan uzun sürmesi ve son olarak da sinirlilik halidir. Sinirlilik hali çocuk ve ergenlerde moral bozukluğu olarak daha belirgin görülür.

Distimi ile majör depresyon belirtileri aynıdır ancak distimi de bu belirtiler daha uzun süre ve daha hafif gözükmektedir. Bu nedenle distiminin kişinin kendisi ve çevresi tarafından fark edilmesi majör depresyona göre daha zordur.


Özellikle kişi en az iki yıldır; tutku, neşe, ilgi, cinsel istek duymuyorsa, kronik depresyon ihtimalini düşünmek gerekmektedir.

Duygu durum bozukluğu olarak da adlandırılan distimi,, yaşanan problemler ve olumsuzluklar nedeniyle sürekli depresif ruh halinde olan kişilerde görülmektedir. Kişilerin sosyal yaşantıda yaşadıkları problemler ise başlıca şu şekilde sıralanabilmektedir; Mobbing, Yeterince dinlenememe, Kendine zaman ayıramama, Ailevi problemler, Sosyal çevreyle yaşanan problemler gibi daha fazlası sıralanabilir. Tüm bu durumlar kişinin yaşamdan keyif almasına engel olacak ve kişiyi hayatın akışını sorgular duruma getirecektir.

Distimiden (kronik depresyon) korunmanın yolları

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız
,''Bireyin sosyal ilişkilerini sürdürmesi oldukça önemlidir. Kendisi için keyif alabileceğini düşündüğü aktiviteler sürdürmesi, beden ve ruh sağlığı için egzersizler gerçekleştirmesi, stres yönetimini gerçekleştirmek gerekir ve ayrıca kendisi için gerçekleştirdiği tüm adımları atmakta güçlük çekiyorsa bir uzmandan destek alması gerekmektedir"
dedi.



#Depresyon
#sağlık
#psikoloji
2 saat önce
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