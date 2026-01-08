AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, son yıllarda yapılan kapsamlı altyapı yatırımlarının yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alan bir anlayışın ürünü olduğunu vurguladı. Yer altı ve yer üstü içme suyu kaynaklarının korunması, iletim hatlarının yenilenmesi ve sistemli planlama sayesinde Konya’nın içme suyu yönetiminde örnek bir şehir hâline geldiğini ifade etti.





Birçok ilde su kesintileri gündemden düşmezken Konya krizi yıllar öncesinden yönetti Hayat / Aktüel





Bu kapsamda 12 grup suyu projesi ve 177 mahallenin ortak kaynak yönetimi ile sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturuldu. Atık su yönetiminde ise Konya Merkez Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 400 bin metreküpe çıkarılacak, arıtılmış su tarımsal sulamada yeniden kullanılacak. Türkiye’de ilk ve tek olan Mor Şebeke sistemi ile bugüne kadar 2 milyon 719 bin metreküp su geri kazanıldı. Aynı zamanda su kayıpları yüzde 32,5’ten yüzde 20 seviyelerine düşürülerek 25 milyon metreküp tasarruf sağlandı. Bu miktar, Çumra büyüklüğünde dört ilçenin yıllık su ihtiyacına denk geliyor.





Özer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da su yönetiminin önemine dikkat çekti. Konya örneğini hatırlatan Özer, “Türkiye’nin en az yağış alan illerinden biri olan Konya’da su kesintileri yaşanmıyorsa, bu tesadüf değildir. Bu, yıllar öncesinden yapılan planlamanın, zamanında hayata geçirilen yatırımların sonucudur. Bugün bazı illerimizde vatandaşlarımız günlerce susuz kalırken, Konya’da içme suyuna kesintisiz erişim sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.





Birçok ilde yaşanan uzun süreli su kesintilerinin, zamanında yapılmayan altyapı yatırımlarının sonucu olduğuna dikkat çeken Özer; tanker kuyrukları, susuz kalan mahalleler ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelerin bu ihmalkârlığın bedelini ödediğini dile getirdi. Suya erişimin bir ayrıcalık değil, en temel insan hakkı olduğunu vurguladı.





Konya’da yürütülen çalışmaların bu tabloya güçlü bir alternatif sunduğunu belirten Özer, Beyşehir, Meke ve Tuz Gölleri’nde yürütülen çevresel projelerle doğal dengenin korunmaya çalışıldığı 2026 yılında Meke Gölü’ne yeniden su verilmesinin planlandığını, Tuz Gölü havzasında kurulan beş yeni ileri biyolojik atık su arıtma tesisiyle ekosistemin güçlendirileceğini kaydetti.





Tüm alınan önlemlere, yapılan altyapı yatırımlarına ve hayata geçirilen alternatif su projelerine rağmen; suyun sınırsız bir kaynak olmadığı gerçeğini unutmamalıyız. İklim değişikliği, kuraklık ve artan nüfus, su kullanımında daha bilinçli ve hassas bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır.





Su tasarrufu, yalnızca kurumların ya da yerel yönetimlerin değil; hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün göstereceğimiz duyarlılık, yarın çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olacaktır. Her damla suyun büyük bir değer taşıdığı bilinciyle hareket etmeli, günlük hayatımızda israfı önleyecek alışkanlıkları kararlılıkla hayata geçirmeliyiz. ifadelerini kullandı.



