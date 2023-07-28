BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Küresel kaynama dönemi geldi

Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'nın büyük bölümü aşırı sıcakların etkisi altında. Kanada ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkede orman yangınları ile zorlu mücadeleler uzun süredir devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta düzenlediği basın toplantısında iklim değişikliği konusunda uyarılarda bulundu. Temmuz ayının insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olduğunu vurgulayan Guterres, "İklim değişikliği artık burada ve korkutucu. Bu sadece başlangıç. Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi." şeklinde konuştu. Guterres, tüm gezegen için çok zor ve felaket dolu bir yaz yaşandığına dikkati çekti.

"Daha fazla zaman yok"

"Liderler önderlik etmeli, artık mazeret yok, diğerlerinin önce hareket etmesini beklemek yok. Bunun için daha fazla zaman yok." diye konuşan Guterres, buna rağmen acil iklim eylem planlarıyla küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlamak ve iklim değişikliğinin en kötüsünden kaçınmak için bir araya gelmenin hala mümkün olduğunu belirtti. Guterres, özellikle küresel emisyonun yüzde 80'inden sorumlu olan G20 ülkelerinin iklim değişikliği ve adaleti için adım atmak zorunda olduğunu vurgulayarak her ülkenin fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye geçmesi ve ulusal emisyon azaltma hedeflerine ulaşması gerektiğinin altını çizdi. Guterres, hükümetler dışında yerel yönetimlere, kurumlara ve özel şirketlere de yenilenebilir enerjiye BM standartlarına uygun bir şekilde geçiş konusunda çağrıda bulundu.

"Hala daha kötüsünü durdurabiliriz"

Aşırı hava olaylarının artık yeni normal hale geldiğini hatırlatan Guterres, tüm ülkelerin buna adaptasyon sağlayarak vatandaşlarını yakıcı sıcaklara, ölümcül sellere, yangınlara, fırtına ve kuraklıklara karşı koruması gerektiğini belirtti. Milyonlarca hayatı iklim değişikliğinden kurtarmak için adaptasyon yatırımlarında küresel bir artış gerektiğini kaydeden Guterres, gelişmiş ülkelerin 2025 yılına kadar adaptasyon finansmanını ikiye katlamak için açık ve güvenilir bir yol haritası sunması gerektiğinin altını çizdi.







