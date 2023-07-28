|
Hayat

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Küresel kaynama dönemi geldi

Dünyada yaşanan aşırı sıcak havalar için, "Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi" ifadesini kullanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, önlem alınması konusunda ülkelere acil eyleme geçmeleri için çağrıda bulundu.

09:29 . 28/07/2023 Cuma
AA
Guterres,küresel sıcaklık içinönlem alınması konusunda ülkelere acil eyleme geçmeleri için çağrıda bulundu.

Guterres,küresel sıcaklık içinönlem alınması konusunda ülkelere acil eyleme geçmeleri için çağrıda bulundu.

Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'nın büyük bölümü aşırı sıcakların etkisi altında. Kanada ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkede orman yangınları ile zorlu mücadeleler uzun süredir devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta düzenlediği basın toplantısında iklim değişikliği konusunda uyarılarda bulundu. Temmuz ayının insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olduğunu vurgulayan Guterres, "İklim değişikliği artık burada ve korkutucu. Bu sadece başlangıç. Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi." şeklinde konuştu. Guterres, tüm gezegen için çok zor ve felaket dolu bir yaz yaşandığına dikkati çekti.

"Daha fazla zaman yok"

"Liderler önderlik etmeli, artık mazeret yok, diğerlerinin önce hareket etmesini beklemek yok. Bunun için daha fazla zaman yok." diye konuşan Guterres, buna rağmen acil iklim eylem planlarıyla küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlamak ve iklim değişikliğinin en kötüsünden kaçınmak için bir araya gelmenin hala mümkün olduğunu belirtti. Guterres, özellikle küresel emisyonun yüzde 80'inden sorumlu olan G20 ülkelerinin iklim değişikliği ve adaleti için adım atmak zorunda olduğunu vurgulayarak her ülkenin fosil yakıttan yenilenebilir enerjiye geçmesi ve ulusal emisyon azaltma hedeflerine ulaşması gerektiğinin altını çizdi. Guterres, hükümetler dışında yerel yönetimlere, kurumlara ve özel şirketlere de yenilenebilir enerjiye BM standartlarına uygun bir şekilde geçiş konusunda çağrıda bulundu.

"Hala daha kötüsünü durdurabiliriz"

Aşırı hava olaylarının artık yeni normal hale geldiğini hatırlatan Guterres, tüm ülkelerin buna adaptasyon sağlayarak vatandaşlarını yakıcı sıcaklara, ölümcül sellere, yangınlara, fırtına ve kuraklıklara karşı koruması gerektiğini belirtti. Milyonlarca hayatı iklim değişikliğinden kurtarmak için adaptasyon yatırımlarında küresel bir artış gerektiğini kaydeden Guterres, gelişmiş ülkelerin 2025 yılına kadar adaptasyon finansmanını ikiye katlamak için açık ve güvenilir bir yol haritası sunması gerektiğinin altını çizdi.



#Antonio Guterres
#Kanada
#Yunanistan
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En güzel aşure günü mesajları!