BM: Ozon tabakası on yıllar içerisinde düzelebilir Birleşmiş Milletlerin yaptığı açıklamaya göre, ozon tabakasının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar olumlu şekilde seyretmekte ve çalışmalar neticesindeki iyileşmenin on yıllar içinde gerçekleşebilmesi öngörülüyor.

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