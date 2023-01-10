Hayat BM Ozon tabakası on yıllar içerisinde düzelebilir
AKTÜEL

BM: Ozon tabakası on yıllar içerisinde düzelebilir

Birleşmiş Milletlerin yaptığı açıklamaya göre, ozon tabakasının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar olumlu şekilde seyretmekte ve çalışmalar neticesindeki iyileşmenin on yıllar içinde gerçekleşebilmesi öngörülüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​BM: Ozon tabakası on yıllar içerisinde düzelebilir
Ozon tabakası

BM'nin konuya ilişkin değerlendirmesine göre, ozon tabakasına zarar veren kimyasalların kullanımının durdurulması için 1987 yılında yapılan anlaşma başarıya ulaşıyor.

Mevcut politikaların sürdürülmesi halinde, tabakanın; Antarktika üzerinde 2066'da, Kuzey Kutbu üzerinde 2045'te, diğer yerlerde ise yaklaşık 20 yıl içinde 1980 yılı değerlerine dönmesi bekleniyor.

BBC'nin haberine göre Güneş'ten gelen ultraviyole radyasyonun çoğunu emen ozon tabakası, 1970'lerde incelmeye başlamıştı.

Ultraviyole ışınların DNA'ya zarar verebileceği ve güneş yanığı oluşturarak cilt kanseri gibi uzun vadeli riskler oluşturabileceği belirtiliyor.

Batı iklim krizini bahane ederek sömürge ülkelerine müdahale ediyor
DÜNYA
Batı iklim krizini bahane ederek sömürge ülkelerine müdahale ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim krizi mesajı: Türkiye üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim krizi mesajı: Türkiye üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor

Emine Erdoğan'dan kuraklık uyarısı: Sularımız büyük tehlike altında
HAYAT
Emine Erdoğan'dan kuraklık uyarısı: Sularımız büyük tehlike altında
Bursada bir garip olay

Bursa'da bir garip olay

Kendi mezarını yaptı: Her gün gidip üzerinde yatıyor.
Dünyanın en eski hastanesi

Dünyanın en eski hastanesi

​Çok az sayıda var: Bir tanesi de Türkiye'de.
Ege Denizinde deprem

İzmir ve çevresinde de hissedildi.

​Otomobil sahiplerine güzel haber.
CHP merkezindeki bayrağın kaldırılması

CHP merkezindeki bayrağın kaldırılması

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan şahsın Türk bayrağını kaldırtması adi bir hakarettir.

​56 şehirde 126 bin 149 konutun kuraları tamamlandı.

​Yiyenlerin kışın vücudunu sıcak tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.