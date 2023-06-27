|
Hayat

Bodrum'a akın sürüyor: 3,5 günde 75 bin araç girdi havayolu firmaları ek sefer başlattı

Dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı hareketliliği devam ediyor. Kente son 3,5 gün içerisinde 75 bin araç giriş yaptı. Kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken, turistler plajlara akın etti.

09:46 . 27/06/2023 Salı
DHA
Tatilciler akın akın Bodrum'a gidiyor.

Tatilciler akın akın Bodrum'a gidiyor.

Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'a Kurban Bayram öncesi turist akını devam ediyor. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’nın verilerine göre kente son 3,5 günde 75 bin araç giriş yaptı. Bodrum-Turgutreis istikametinde araç yoğunluğu gözlendi.

Plajlara akın ettiler

Kumbahçe başta olmak üzere Gümbet, Bitez ve Ortakent gibi noktalarda turistler plajlara akın etti.

16 ek sefer konuldu

Milas Bodrum Havalimanı'na 26 Haziran- 2 Temmuz arasında iç hatlarda 16 ek sefer konuldu. Otellerde doluluk oranı yüzde 85'lere ulaşırken, bayram süresi boyunca doluluğun yüzde yüze ulaşabileceği belirtildi.

"İnşallah bayramdan sonra da aynı yoğunluk yaşanır"

Bayram nedeniyle kentte yoğunluk olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı: "Bodrum bayrama hazır diyebiliriz. Otellerimizde ciddi bir rezervasyon doluluğu var. Birçok otelimizde yer bulmakta zorlanıyoruz. Ekonomik krize rağmen böyle bir ilginin olması umut verici. İnşallah bayramdan sonra da aynı yoğunluk sürer. Bacasız sanayi dediğimiz turizmin Bodrum'a ve ülkemize olan katkısı devam eder. Bodrum'a geleceklerin önceden rezervasyon yaptırarak gelmeleri tatilleri huzur içinde geçirmeleri için önemli" dedi. Tatilcilerden çevreye duyarlı olmalarını da isteyen Başkan Aras, "Temizlik personellerimiz 7/24 sahada çalışıyor. Sokağa moloz, çöp atanlara yönelik ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan talebim evsel atık dışında konteynerlere bırakabilecekleri bir atık çıktığı takdirde belediyemiz ile iletişime geçsinler. Lütfen herkes biraz duyarlı olsun, çevreyi temiz tutmak sadece belediyenin değil aynı zamanda Bodrum'da yaşayan halkımız ve ziyaretçilerinde görevi."



#Muğla
#Bodrum
#Kurban Bayramı
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023