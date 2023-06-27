Bodrum'a akın sürüyor: 3,5 günde 75 bin araç girdi havayolu firmaları ek sefer başlattı

Bayram nedeniyle kentte yoğunluk olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı: "Bodrum bayrama hazır diyebiliriz. Otellerimizde ciddi bir rezervasyon doluluğu var. Birçok otelimizde yer bulmakta zorlanıyoruz. Ekonomik krize rağmen böyle bir ilginin olması umut verici. İnşallah bayramdan sonra da aynı yoğunluk sürer. Bacasız sanayi dediğimiz turizmin Bodrum'a ve ülkemize olan katkısı devam eder. Bodrum'a geleceklerin önceden rezervasyon yaptırarak gelmeleri tatilleri huzur içinde geçirmeleri için önemli" dedi. Tatilcilerden çevreye duyarlı olmalarını da isteyen Başkan Aras, "Temizlik personellerimiz 7/24 sahada çalışıyor. Sokağa moloz, çöp atanlara yönelik ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan talebim evsel atık dışında konteynerlere bırakabilecekleri bir atık çıktığı takdirde belediyemiz ile iletişime geçsinler. Lütfen herkes biraz duyarlı olsun, çevreyi temiz tutmak sadece belediyenin değil aynı zamanda Bodrum'da yaşayan halkımız ve ziyaretçilerinde görevi."