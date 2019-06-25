Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Boğaziçinin Tarih Atlası İngilizceye çevrildi
KÜLTÜR SANAT

Boğaziçi’nin Tarih Atlası İngilizce’ye çevrildi

Sanat tarihçisi Sedat Bornovalı’nın çok ilgi gören çalışması Boğaziçi’nin Tarih Atlası kitabı şimdi İngilizceye çevrildi.

Haber Merkezi IHA
Boğaziçi’nin Tarih Atlası
Boğaziçi’nin Tarih Atlası

Birçok devlet başkanına ve dinî lidere rehberlik ederek ülkemizi en güzel şekilde tanıtan, yaptığı zihinlerden silinmeyen Boğaz turlarıyla bilinen, kendisi de bir Boğaz çocuğu olan İstanbul Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sanat Tarihçisi Dr. Sedat Bornovalı’nın çok ilgi gören çalışması Boğaziçi’nin Tarih Atlası kitabı şimdi İngilizce’de.

Bornovalı’nın Boğaziçi’nin Tarih Atlası kitabı, mütevazı bir hacim içinde kalarak bütüne ulaşabilmiş nadir örneklerden. Mimariye ve sanata vâkıf olmadan yapılara, peyzaja ve bütünsel bir Boğaz karakterine yaklaşmak sonuçsuz kalırdı. Yazar ilk kez yayınlanan fotoğraflarla eşi benzeri olmayan bir İstanbul kitabı sunuyor.

Kitapta Boğaz hem tarih derinliği içinde bir sahne halinde hem de günümüzden kesitlerle, canlı örneklerle, ustaca canlandırılıyor. Yazar ayrıntıları titiz bir çalışmayla örüyor, açıklıyor ve en önemlisi bütüne ulaştırıyor. Kitabı okuduktan sonra, İstanbul’a ve Boğaziçi’ne baktığınız an görecekleriniz şimdikinden daha farklı ve anlamlı olacak. Yapılar, üsluplar içeriksiz kalmıyor; basit anlatımla verilen derin tarihsel fon Boğaziçi efsanesinin adım adım nasıl dokunduğunu aktarıyor.

National Geographic arşivindeki Türkiye fotoğrafları
FOTOĞRAF 57
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Netional Geographic ilk olarak 1888 yılında yayınlanmaya başladı.
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Türkiye yolculuğuna ise 2001 yılında çıktı.
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2008 yılına gelindiğinde de Netional Geographic, “7 yıl 70 fotoğraf” başlığı ile 1888 ile 2008 yılları arasında Türkiye’de çekilmiş kareleri yayınladı.
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Bu özel seçkide Boğaz’da yalnız bir sandaldan kalabalık bir sokakta ilerleyen at arabasına, 1909 yılında İstanbullu bir ustadan Osmanlı döneminden bir portreye, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Antakya, Bursa’da bir komşu ziyaretinden İzmir’de bir sokak fotoğrafçısına renkli ve zengin panorama sunuyor.
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Bazı fotoğrafların çekim tarihi bilinmezken bazılarının ise fotoğrafçısının kim olduğu belli değil.
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Bu seçkinin ortak noktası ise hatıralarda yer etmiş olmaları.
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Bakalım bu seçki sizi nerelere götürecek.
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National Geographic arşivindeki Türkiye fotoğrafları
National Geographic'in 1888 ile 2008'e yılları arasındaki 120 yıllık arşivinden çıkan Türkiye fotoğrafları, görenleri şaşkına çeviriyor. Geçmişe yolculuğa çıkaran fotoğraflar, adeta hatıraları canlandırıyor. İşte o fotoğraflar:
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