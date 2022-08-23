Bu belgeseller ilk kez TRT Avaz’da

Uzayda İlk Türk” ve “Ahlat’ta Ay ve Yıldız” belgeselleri, ilk kez TRT Avaz’da televizyon izleyicisiyle buluşacak. TRT’den yapılan açıklamaya göre, Türklerin Anadolu’daki varlığının, kadim medeniyetin nişanelerinden biri olan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nın bugüne ulaşmasında öncü rol üstlenen Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı ile Prof. Dr. Haluk Karamağaralı için hazırlanan “Ahlat’ta Ay ve Yıldız”, bugün 20.30’da yayınlanacak. İlk Türk astronot Toktar Aubakirov’un hikayesini konu alan “Uzayda İlk Türk”, ise 30 Ağustos saat 20.30’da ekranlarda olacak. Belgesel, 2 Ekim 1991’de Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan Soyuz TM-13 uzay aracıyla uzaya çıkan ve Kazakistan halk kahramanı madalyasıyla ödüllendirilen astronotun, hayatına ve başarı hikayesine odaklanıp, Türk halklarının uzay bilimleriyle ilişkisini ele alıyor.
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