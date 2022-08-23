Bu belgeseller ilk kez TRT Avaz’da

Ata sporlarında renkli buluşma

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 5'incisi organize edilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, birçok kültür-sanat ve spor adamı ile yüzlerce vatandaşın katıldığı törenle Keles-Kocayayla'da başladı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan ve görsel şölenin yaşandığı açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlar sadece bir spor dalı değil, içinde bir kültürü barındırıyor. Türk dünyasını Bursa'da ve Kocayayla'da bir araya getiren de bu kültürün yaşatılma gayretidir” dedi.